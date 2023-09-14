Зачинщица драки в курганском отделе полиции заплатит за испорченное имущество

Курганский отдел полиции взыскал через суд ущерб с бывшей сотрудницы Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Бывшая сотрудница межрайонного отдела полиции «Куртамышский» выплатит ущерб за поврежденное имущество. В драке, которую женщина затеяла на почве ревности, было испорчено имущество в здании полиции. Суд обязал виновницу конфликта заплатить по иску бывшего работодателя, информирует система ГАС «Правосудие».

«В результате противоправных действий С. МО МВД России „Куртамышский“ был причинен материальный ущерб: на столешнице письменного стола осталась одна вмятина, на двери кабинета — несколько вмятин и нацарапанное оскорбительное слово», — приводятся данные в материалах дела. Женщина в кабинете врио помощника начальника ударила молотком по столу, затем била руками и ногами по двери кабинета, нацарапала на двери бранное слово.

Скандальная драка случилась в декабре 2021 года. Зачинщица находилась в отпуске по уходу за ребенком и пришла разобраться с соперницей, которую приревновала к своему мужу. После происшествия она была уволена. Ущерб от ее действий оценили в 10 670 рублей. Также с бывшей сотрудницы просили взыскать сумму, потраченную на оценочную экспертизу.

Женщина с иском отдела полиции не согласилась. Она утверждала, что не пинала и не царапала дверь, была не согласна с возмещением расходов на экспертизу.

Суд первой инстанции постановил обязать женщину выплатить сумму ущерба. В ходе рассмотрения апелляции суд постановил снизить размер требований вдвое. За поврежденное имущество она заплатит 5000 рублей, за экспертизу 1021 рубль. Такое решение было принято после изучения отчета оценщика и имеющихся обязательств у бывшей сотрудницы по выплате моральной компенсации.

Ранее URA.RU сообщало, что участниц скандальной драки повторно вызовут в суд. Такое решение принял кассационный суд, обнаружив нарушения в ходе заседаний предыдущих инстанций.