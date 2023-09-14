Тюменский внунтрипол предотвратил конфликт между двумя чиновницами

Тюменский внутрипол предотвратил конфликт между двумя чиновницами

15 сентября 2023 в 18:32 Размер текста - 17 +

Примирением чиновниц пришлось заняться внутриполитическому блоку Фото: Сергей Русанов © URA.RU Тюменский внутриполитический блок нашел способ предотвратить конфликт между двумя статусными экс-чиновницами: бывшим замом мэра Верой Соловьевой и главой тюменского института развития образования Ольгой Ройтблат. Женщинам пришли приглашения на инаугурацию губернатор Александра Моора на соседние места. «После того, как главу тюменского института развития образования Ольгу Ройтблат без предупреждения сменили на бывшего заммэра Тюмени Веру Соловьеву и отправили работать в центр по общественно значимым проектам на базе вуза, в коллективе ТОГИРРО возникло напряжение. Чтобы сгладить ситуацию, областные чиновники выдали Ройтблат и Соловьевой приглашения на сегодняшнюю инаугурацию губернатора Моора на соседние места. На протяжении всего мероприятия женщины были вынуждены общаться и делали это довольно дружелюбно», — рассказали собеседники агентства. Ранее URA.RU сообщало, как главному заместителю мэра Тюмени Вере Соловьевой обеспечили почетную пенсию. У нее истек предельный возраст для работы на муниципальной службе, после чего ее назначили главой ТОГИРРО. Соловьева возглавляла социальный блок тюменской мэрии, который включает в себя образование, спорт и здравоохранение.

Тюменский внутриполитический блок нашел способ предотвратить конфликт между двумя статусными экс-чиновницами: бывшим замом мэра Верой Соловьевой и главой тюменского института развития образования Ольгой Ройтблат. Женщинам пришли приглашения на инаугурацию губернатор Александра Моора на соседние места. «После того, как главу тюменского института развития образования Ольгу Ройтблат без предупреждения сменили на бывшего заммэра Тюмени Веру Соловьеву и отправили работать в центр по общественно значимым проектам на базе вуза, в коллективе ТОГИРРО возникло напряжение. Чтобы сгладить ситуацию, областные чиновники выдали Ройтблат и Соловьевой приглашения на сегодняшнюю инаугурацию губернатора Моора на соседние места. На протяжении всего мероприятия женщины были вынуждены общаться и делали это довольно дружелюбно», — рассказали собеседники агентства. Ранее URA.RU сообщало, как главному заместителю мэра Тюмени Вере Соловьевой обеспечили почетную пенсию. У нее истек предельный возраст для работы на муниципальной службе, после чего ее назначили главой ТОГИРРО. Соловьева возглавляла социальный блок тюменской мэрии, который включает в себя образование, спорт и здравоохранение.