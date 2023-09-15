Кухарук преодолел дистанцию в один километр Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Глава Тюмени Руслан Кухарук дал старт массовому забегу «Кросс нации» и сам вместе с коллегами и жителями города пробежал дистанцию в один километр. Об этом градоначальник сообщил в соцсети.

«Тюмень любит бег! Подтверждением этому стал Всероссийский день бега „Кросс нации — 2023“. Дал старт мероприятию. После церемонии открытия я и мои коллеги вместе с тюменцами пробежали дистанцию один километр», — сообщил Кухарук в своем telegram-канале.

В забеге приняли участие более восьми тысяч жителей Тюмени. Маршрут пролегал по центру города. На финише всем вручали дипломы участников.

Ранее сообщалось, что центр Тюмени перекроют для автомобилистов 16 сентября из-за проведения «Кросса наций». Ограничение будет действовать период с 08:00 до 15:30.