15 сентября 2023

Мэр Тюмени принял участие в массовом забеге. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие чартерных рейсов в Тюмень. Тюмень, кухарук руслан
Кухарук преодолел дистанцию в один километр Фото:

Глава Тюмени Руслан Кухарук дал старт массовому забегу «Кросс нации» и сам вместе с коллегами и жителями города пробежал дистанцию в один километр. Об этом градоначальник сообщил в соцсети.

«Тюмень любит бег! Подтверждением этому стал Всероссийский день бега „Кросс нации — 2023“. Дал старт мероприятию. После церемонии открытия я и мои коллеги вместе с тюменцами пробежали дистанцию один километр», — сообщил Кухарук в своем telegram-канале.

В забеге приняли участие более восьми тысяч жителей Тюмени. Маршрут пролегал по центру города. На финише всем вручали дипломы участников.

Ранее сообщалось, что центр Тюмени перекроют для автомобилистов 16 сентября из-за проведения «Кросса наций». Ограничение будет действовать период с 08:00 до 15:30.

Вместе с коллегами и жителями Тюмени Кухарук принял участие в массовом забеге
Вместе с коллегами и жителями Тюмени Кухарук принял участие в массовом забеге
Фото:

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Глава Тюмени Руслан Кухарук дал старт массовому забегу «Кросс нации» и сам вместе с коллегами и жителями города пробежал дистанцию в один километр. Об этом градоначальник сообщил в соцсети. «Тюмень любит бег! Подтверждением этому стал Всероссийский день бега „Кросс нации — 2023“. Дал старт мероприятию. После церемонии открытия я и мои коллеги вместе с тюменцами пробежали дистанцию один километр», — сообщил Кухарук в своем telegram-канале. В забеге приняли участие более восьми тысяч жителей Тюмени. Маршрут пролегал по центру города. На финише всем вручали дипломы участников. Ранее сообщалось, что центр Тюмени перекроют для автомобилистов 16 сентября из-за проведения «Кросса наций». Ограничение будет действовать период с 08:00 до 15:30.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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