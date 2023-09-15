В Тюмени обустроили природное озеро Тихое

У жителей Тюмени не будет доступа к воде Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Тюмени завершается рекультивация озера Тихое. Ранее заболоченное, теперь оно станет местом притяжения горожан и одновременно превратится в «уголок» природы в городе. Об этом рассказал Виктор Корчагин, директор «Брусники» в Тюмени.

«Мы спроектировали озеро таким образом, чтобы человек минимально влиял на него», — заявил Корчагин журналистам. Он объяснил, что у тюменцев не будет доступа к воде. Это решение было принято сознательно, чтобы озеро стало местным «уголком» природы. Для этого спуск к нему ограничили с помощью растений и рельефа земли.

Само озеро теперь заселено различными видами рыб. Ради местной фауны новый пешеходный мост не будет иметь ночного освещения.

При этом Корчагин объяснил, что с местными рыбаками был налажен контакт и прогонять их никто не собирается. По его словам, жизнь в озере будет постоянно поддерживаться.

Вместе с этим возле озера обустроили инфраструктуру, которая подразумевает проведение культурных мероприятий и создание центра притяжения для тюменцев. Так, 16 сентября там пройдет выступление группы Kicking Jazz Orchestra и оркестра «Камерата Сибири», а после этого будет праздничный салют.

Возле объекта на одном из зданий появился мурал. В полосах света от Солнца зашифровано послание. Это звуковые волны из фразы мэра города Руслана Кухарука. Расшифровывается послание как: «Тюмень — город, где начинается путь». Фото: Ростислав Кузьмин © URA.RU

Несмотря на то, что тюменцы пришли на концертную программу, мост практически пуст. Объясняется это тем, что сооружение не рассчитано на большое количество людей, около 2 человек на квадратный метр. Для контроля у моста всегда будет стоять охрана. Фото: Ростислав Кузьмин © URA.RU