15 сентября 2023

Пермяк стал лучшим среди российских барменов и получил 100 тысяч рублей. Фото

Пермяк Алексей Юдин победил на всероссийском турнире среди барменов Bar Fight
© Служба новостей «URA.RU»
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Экскурсия по крыше мэрии. Екатеринбург, бармен, коктейли, бар, приготовление коктейля
Лучшего бармена РФ определяли в Москве Фото:

Бармен из Перми Алексей Юдин завоевал звание чемпиона на всероссийском турнире профессионального мастерства и получил главный приз соревнования — 100 тысяч рублей. Об этом сообщили организаторы.

«В Москве состоялся финал чемпионата по скоростному приготовлению коктейлей Bar Fight. Победу одержал пермяк Юдин Алексей. Ему достался главный приз соревнования», — передает паблик «Мой город — Пермь!» в соцсети «ВКонтакте» со ссылкой на организаторов турнира.

Первенство было проведено в столице РФ 13 сентября. В соревновании за звание лучшего бармена страны боролись 16 претендентов.

Пермяк Юдин Алексей одержал победу на всероссийском турнире барменов
Пермяк Юдин Алексей одержал победу на всероссийском турнире барменов
Фото:

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Бармен из Перми Алексей Юдин завоевал звание чемпиона на всероссийском турнире профессионального мастерства и получил главный приз соревнования — 100 тысяч рублей. Об этом сообщили организаторы. «В Москве состоялся финал чемпионата по скоростному приготовлению коктейлей Bar Fight. Победу одержал пермяк Юдин Алексей. Ему достался главный приз соревнования», — передает паблик «Мой город — Пермь!» в соцсети «ВКонтакте» со ссылкой на организаторов турнира. Первенство было проведено в столице РФ 13 сентября. В соревновании за звание лучшего бармена страны боролись 16 претендентов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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