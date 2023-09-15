Лучшего бармена РФ определяли в Москве
Бармен из Перми Алексей Юдин завоевал звание чемпиона на всероссийском турнире профессионального мастерства и получил главный приз соревнования — 100 тысяч рублей. Об этом сообщили организаторы.
«В Москве состоялся финал чемпионата по скоростному приготовлению коктейлей Bar Fight. Победу одержал пермяк Юдин Алексей. Ему достался главный приз соревнования», — передает паблик «Мой город — Пермь!» в соцсети «ВКонтакте» со ссылкой на организаторов турнира.
Первенство было проведено в столице РФ 13 сентября. В соревновании за звание лучшего бармена страны боролись 16 претендентов.
Пермяк Юдин Алексей одержал победу на всероссийском турнире барменов
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