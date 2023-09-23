Тюменские специалисты раскрыли, кто в регионе получает более 100 тысяч рублей

В Тюменской области руководящий состав получает более 100 тысяч рублей

24 сентября 2023 в 09:56 Размер текста - 17 +

В Тюменской области руководящий состав зарабатывает от 100 до 178 тысяч рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Тюменской области высокие заработные платы получают представители руководящего состава. Директорам по производству, руководителям проектов и начальникам строительства готовы платить от 100 тысяч рублей в месяц. Об этом сообщает служба занятости региона. «На высокий доход может претендовать руководящий состав. Так, директору по производству готовы платить от 100 до 150 тысяч рублей в месяц, руководителю проекта — от 120 до 140 тысяч рублей, начальнику строительства — 178 500 рублей, начальнику участка в строительстве — 116 667 рублей, начальнику службы (в промышленности) — 110 433 рублей», — передают слова тюменской службы занятости журналисты «Вслух.ру». В службе занятости журналистам рассказали, что помимо руководящего состава высокие зарплаты получают командиры воздушных судов — 180 тысяч рублей в месяц, бортпроводники — 100 тысяч рублей. Отмечается, что в регионе сейчас открыто более 22,6 тысяч вакансий для соискателей. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени несколько компаний предлагают вакансии с фиксированным уровнем дохода в 500 тысяч. Такими специалистами стали менеджеры по продажам в сфере строительства, недвижимости, руководители проектов нефтехимического и нефтяного производства. Представители этих отраслей, чтобы получать такую зарплату, должны иметь высшее образование и значительный опыт работы. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Тюменской области высокие заработные платы получают представители руководящего состава. Директорам по производству, руководителям проектов и начальникам строительства готовы платить от 100 тысяч рублей в месяц. Об этом сообщает служба занятости региона. «На высокий доход может претендовать руководящий состав. Так, директору по производству готовы платить от 100 до 150 тысяч рублей в месяц, руководителю проекта — от 120 до 140 тысяч рублей, начальнику строительства — 178 500 рублей, начальнику участка в строительстве — 116 667 рублей, начальнику службы (в промышленности) — 110 433 рублей», — передают слова тюменской службы занятости журналисты «Вслух.ру». В службе занятости журналистам рассказали, что помимо руководящего состава высокие зарплаты получают командиры воздушных судов — 180 тысяч рублей в месяц, бортпроводники — 100 тысяч рублей. Отмечается, что в регионе сейчас открыто более 22,6 тысяч вакансий для соискателей. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени несколько компаний предлагают вакансии с фиксированным уровнем дохода в 500 тысяч. Такими специалистами стали менеджеры по продажам в сфере строительства, недвижимости, руководители проектов нефтехимического и нефтяного производства. Представители этих отраслей, чтобы получать такую зарплату, должны иметь высшее образование и значительный опыт работы.