В Совфеде отчитали Нарусову за поездку в страну НАТО

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт Государственная Дума и Совет Федерации. Москва, совет федерации, совфед, сф
В Совфеде возмутились поездкой Людмилы Нарусовой в Испанию Фото:

В Совфеде РФ вынесли «жесткое предупреждение» сенатору от Республики Тыва Людмиле Нарусовой о недопустимости поездок в страны НАТО во время спецоперации на Украине. Причиной тому стали сообщения в telegram-каналах о том, что чиновница находилась в Испании.

«В ходе обсуждения на заседании комитета по регламенту и организации парламентской деятельности оценивались конкретные факты. Комитет решил жестко предупредить сенатора, что подобные действия недопустимы, дискредитируют статус сенатора и палаты в целом», — рассказал агентству ТАСС источник в верхней палате российского парламента.

Коллеги тувинского сенатора возмутились тем, что Нарусова даже не дала объяснений своего пребывания за границей жителям республики. Кроме того, у комитета Совета Федерации есть сведения, что чиновница находилась в Испании с 18 июля по 6 августа.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что сенатор находится в Испании. Однако позже она заявила, что находится в Санкт-Петербурге, передает «Утро.ру».

Читайте URA.RU в Telegram! Мы рассказываем о всех важных новостях России и мира раньше конкурентов. Подписаться.

Все главные новости страны и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Совфеде РФ вынесли «жесткое предупреждение» сенатору от Республики Тыва Людмиле Нарусовой о недопустимости поездок в страны НАТО во время спецоперации на Украине. Причиной тому стали сообщения в telegram-каналах о том, что чиновница находилась в Испании. «В ходе обсуждения на заседании комитета по регламенту и организации парламентской деятельности оценивались конкретные факты. Комитет решил жестко предупредить сенатора, что подобные действия недопустимы, дискредитируют статус сенатора и палаты в целом», — рассказал агентству ТАСС источник в верхней палате российского парламента. Коллеги тувинского сенатора возмутились тем, что Нарусова даже не дала объяснений своего пребывания за границей жителям республики. Кроме того, у комитета Совета Федерации есть сведения, что чиновница находилась в Испании с 18 июля по 6 августа. Ранее в СМИ появилась информация о том, что сенатор находится в Испании. Однако позже она заявила, что находится в Санкт-Петербурге, передает «Утро.ру».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...