В Совфеде отчитали Нарусову за поездку в страну НАТО

25 сентября 2023 в 13:27 Размер текста - 17 +

В Совфеде возмутились поездкой Людмилы Нарусовой в Испанию Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Совфеде РФ вынесли «жесткое предупреждение» сенатору от Республики Тыва Людмиле Нарусовой о недопустимости поездок в страны НАТО во время спецоперации на Украине. Причиной тому стали сообщения в telegram-каналах о том, что чиновница находилась в Испании. «В ходе обсуждения на заседании комитета по регламенту и организации парламентской деятельности оценивались конкретные факты. Комитет решил жестко предупредить сенатора, что подобные действия недопустимы, дискредитируют статус сенатора и палаты в целом», — рассказал агентству ТАСС источник в верхней палате российского парламента. Коллеги тувинского сенатора возмутились тем, что Нарусова даже не дала объяснений своего пребывания за границей жителям республики. Кроме того, у комитета Совета Федерации есть сведения, что чиновница находилась в Испании с 18 июля по 6 августа. Ранее в СМИ появилась информация о том, что сенатор находится в Испании. Однако позже она заявила, что находится в Санкт-Петербурге, передает «Утро.ру».

В Совфеде РФ вынесли «жесткое предупреждение» сенатору от Республики Тыва Людмиле Нарусовой о недопустимости поездок в страны НАТО во время спецоперации на Украине. Причиной тому стали сообщения в telegram-каналах о том, что чиновница находилась в Испании. «В ходе обсуждения на заседании комитета по регламенту и организации парламентской деятельности оценивались конкретные факты. Комитет решил жестко предупредить сенатора, что подобные действия недопустимы, дискредитируют статус сенатора и палаты в целом», — рассказал агентству ТАСС источник в верхней палате российского парламента. Коллеги тувинского сенатора возмутились тем, что Нарусова даже не дала объяснений своего пребывания за границей жителям республики. Кроме того, у комитета Совета Федерации есть сведения, что чиновница находилась в Испании с 18 июля по 6 августа. Ранее в СМИ появилась информация о том, что сенатор находится в Испании. Однако позже она заявила, что находится в Санкт-Петербурге, передает «Утро.ру».