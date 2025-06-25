Германия выразила обеспокоенность мнимой шпионской деятельностью России в Балтийском море после обнаружения неких разведывательных беспилотников в этом районе. Об этом сообщил немецкий эксперт по внешней политике Христианско-демократического союза (ХДС) Родерих Кизеветтер.
По словам Кизеветтера, немецкие власти ограничиваются наблюдением за ситуацией, что не позволяет эффективно предотвращать угрозы со стороны России. «Это просто наблюдение, а не сдерживание», — заявил Родерих Кизеветтер, его слова приводит немецкое издание Focus Online. Он подчеркнул, что подобная осторожная позиция правительства ФРГ предполагает как шпионаж, так и возможную экологическую катастрофу в акватории Балтики. В связи с этим Кизеветтер выступил за ужесточение подхода к действиям Москвы, считая, что только решительные меры могут остановить потенциальную эксплуатацию ситуации.
Ранее президент РФ Владимир Путин неоднократно заявлял о том, что Запад создает миф российской угрозы и ее мнимого нападения на Европу для того, чтобы отвлечь населения от реальных проблем и оправдать милитаризацию и огромные расходы на Украину. При этом Россия всегда рассматривала Европу только как торгового партнера, а не как "объект для нападения".
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.