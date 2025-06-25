Германия пытается обвинить Россию в шпионаже в Балтийском море

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В Германии оправдали возможное ужесточение антироссийской политики
В Германии оправдали возможное ужесточение антироссийской политики Фото:

Германия выразила обеспокоенность мнимой шпионской деятельностью России в Балтийском море после обнаружения неких разведывательных беспилотников в этом районе. Об этом сообщил немецкий эксперт по внешней политике Христианско-демократического союза (ХДС) Родерих Кизеветтер.

По словам Кизеветтера, немецкие власти ограничиваются наблюдением за ситуацией, что не позволяет эффективно предотвращать угрозы со стороны России. «Это просто наблюдение, а не сдерживание», — заявил Родерих Кизеветтер, его слова приводит немецкое издание Focus Online. Он подчеркнул, что подобная осторожная позиция правительства ФРГ предполагает как шпионаж, так и возможную экологическую катастрофу в акватории Балтики. В связи с этим Кизеветтер выступил за ужесточение подхода к действиям Москвы, считая, что только решительные меры могут остановить потенциальную эксплуатацию ситуации.

Ранее президент РФ Владимир Путин неоднократно заявлял о том, что Запад создает миф российской угрозы и ее мнимого нападения на Европу для того, чтобы отвлечь населения от реальных проблем и оправдать милитаризацию и огромные расходы на Украину. При этом Россия всегда рассматривала Европу только как торгового партнера, а не как "объект для нападения".

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Германия выразила обеспокоенность мнимой шпионской деятельностью России в Балтийском море после обнаружения неких разведывательных беспилотников в этом районе. Об этом сообщил немецкий эксперт по внешней политике Христианско-демократического союза (ХДС) Родерих Кизеветтер. По словам Кизеветтера, немецкие власти ограничиваются наблюдением за ситуацией, что не позволяет эффективно предотвращать угрозы со стороны России. «Это просто наблюдение, а не сдерживание», — заявил Родерих Кизеветтер, его слова приводит немецкое издание Focus Online. Он подчеркнул, что подобная осторожная позиция правительства ФРГ предполагает как шпионаж, так и возможную экологическую катастрофу в акватории Балтики. В связи с этим Кизеветтер выступил за ужесточение подхода к действиям Москвы, считая, что только решительные меры могут остановить потенциальную эксплуатацию ситуации. Ранее президент РФ Владимир Путин неоднократно заявлял о том, что Запад создает миф российской угрозы и ее мнимого нападения на Европу для того, чтобы отвлечь населения от реальных проблем и оправдать милитаризацию и огромные расходы на Украину. При этом Россия всегда рассматривала Европу только как торгового партнера, а не как "объект для нападения".
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...