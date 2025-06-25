Bloomberg: Си Цзиньпин отказался присутствовать на саммите с участием России

Глава КНР Си Цзиньпин не будет присутствовать на встрече лидеров стран БРИКС, который будет проходить в Рио-де-Жанейро. Это первый случай, когда лидер Китая пропустит саммит. Вместо него поедет премьер-министр Ли Цян. Об этом сообщили иностранные СМИ.
«Китай проинформировал Бразилию о том, что Си Цзиньпина на встрече в следующем месяце будет представлять премьер-министр Ли Цян», — сообщил правительственный чиновник, который предпочел остаться анонимным. Его слова приводит Bloomberg.
Пекин объяснил отсутствие китайского лидера на саммите проблемами в его расписании. Это может подорвать усилия Си Цзиньпина по использованию блока БРИКС для расширения глобального влияния Китая, написано в материале.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что примет участие в предстоящем саммите БРИКС, об этом сообщил его помощник Юрий Ушаков. По словам Ушакова, формат присутствия президента пока не определен, но участвовать он будет безусловно.
Саммит стран БРИКС пройдет в Рио-де-Жанейро 6-7 июля. Участие в нем примут 5 стран: Россия, Китай, Бразилия, Индия и ЮАР.
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