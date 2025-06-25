Bloomberg: Си Цзиньпин отказался присутствовать на саммите с участием России

Си Цзиньпин не сможет присутствовать на саммите БРИКС из-за расписания
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Вместо китайского лидера поедет премьер-министр Китая Ли Цян, сообщили в СМИ
Вместо китайского лидера поедет премьер-министр Китая Ли Цян, сообщили в СМИ Фото:

Глава КНР Си Цзиньпин не будет присутствовать на встрече лидеров стран БРИКС, который будет проходить в Рио-де-Жанейро. Это первый случай, когда лидер Китая пропустит саммит. Вместо него поедет премьер-министр Ли Цян. Об этом сообщили иностранные СМИ.

«Китай проинформировал Бразилию о том, что Си Цзиньпина на встрече в  следующем месяце будет представлять премьер-министр Ли Цян», — сообщил правительственный чиновник, который предпочел остаться анонимным. Его слова приводит Bloomberg.

Пекин объяснил отсутствие китайского лидера на саммите проблемами в его расписании. Это может подорвать усилия Си Цзиньпина по использованию блока БРИКС для расширения глобального влияния Китая, написано в материале.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что примет участие в предстоящем саммите БРИКС, об этом сообщил его помощник Юрий Ушаков. По словам Ушакова, формат присутствия президента пока не определен, но участвовать он будет безусловно.

Саммит стран БРИКС пройдет в Рио-де-Жанейро 6-7 июля. Участие в нем примут 5 стран: Россия, Китай, Бразилия, Индия и ЮАР.

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Глава КНР Си Цзиньпин не будет присутствовать на встрече лидеров стран БРИКС, который будет проходить в Рио-де-Жанейро. Это первый случай, когда лидер Китая пропустит саммит. Вместо него поедет премьер-министр Ли Цян. Об этом сообщили иностранные СМИ. «Китай проинформировал Бразилию о том, что Си Цзиньпина на встрече в  следующем месяце будет представлять премьер -министр Ли Цян», — сообщил правительственный чиновник, который предпочел остаться анонимным. Его слова приводит Bloomberg. Пекин объяснил отсутствие китайского лидера на саммите проблемами в его расписании. Это может подорвать усилия Си Цзиньпина по использованию блока БРИКС для расширения глобального влияния Китая, написано в материале. Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что примет участие в предстоящем саммите БРИКС, об этом сообщил его помощник Юрий Ушаков. По словам Ушакова, формат присутствия президента пока не определен, но участвовать он будет безусловно. Саммит стран БРИКС пройдет в Рио-де-Жанейро 6-7 июля. Участие в нем примут 5 стран: Россия, Китай, Бразилия, Индия и ЮАР.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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