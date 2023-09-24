24 сентября 2023
23 сентября 2023

Тюменские студенты раздали пенсионерам шесть тонн овощей

© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Текслер на открытии XXIX ежегодной областной агропромышленной выставки «АГРО-2022». Челябинск , овощи, картофель, урожай, картошка, еда, корнеплоды, продовольственная безопасность, агро2022
Для тюменских льготников были сформированы продуктовые наборы из овощей Фото:

Студенты ГАУ Северного Зауралья раздали ветеранам труда и агропромышленного комплекса, малоимущим и многодетным семьям, а также семьям с детьми-инвалидами шесть тонн овощей, выращенных на учебно-опытном поле вуза. Об этом сообщает официальный сайт университета.

«Из урожая, собранного на учебно-опытном поле ГАУ Северного Зауралья и в хозяйствах-партнерах, сформировали сотни продовольственных наборов. Куда вошли 20 кг картофеля, по 5 кг свеклы и моркови, 10 кг капусты и 3 кг репчатого лука», — указано в сообщении вуза.

Там добавили, что продукты нуждающимся доставили в рамках социальной акции «От всего сердца». Она проводится вузом второй год подряд. На этот раз в ней приняли участие 45 студентов — агрономов, садоводов и кадастровых инженеров.

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Студенты ГАУ Северного Зауралья раздали ветеранам труда и агропромышленного комплекса, малоимущим и многодетным семьям, а также семьям с детьми-инвалидами шесть тонн овощей, выращенных на учебно-опытном поле вуза. Об этом сообщает официальный сайт университета. «Из урожая, собранного на учебно-опытном поле ГАУ Северного Зауралья и в хозяйствах-партнерах, сформировали сотни продовольственных наборов. Куда вошли 20 кг картофеля, по 5 кг свеклы и моркови, 10 кг капусты и 3 кг репчатого лука», — указано в сообщении вуза. Там добавили, что продукты нуждающимся доставили в рамках социальной акции «От всего сердца». Она проводится вузом второй год подряд. На этот раз в ней приняли участие 45 студентов — агрономов, садоводов и кадастровых инженеров.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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