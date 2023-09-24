Тюменские студенты раздали пенсионерам шесть тонн овощей

25 сентября 2023 в 15:35 Размер текста - 17 +

Для тюменских льготников были сформированы продуктовые наборы из овощей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Студенты ГАУ Северного Зауралья раздали ветеранам труда и агропромышленного комплекса, малоимущим и многодетным семьям, а также семьям с детьми-инвалидами шесть тонн овощей, выращенных на учебно-опытном поле вуза. Об этом сообщает официальный сайт университета. «Из урожая, собранного на учебно-опытном поле ГАУ Северного Зауралья и в хозяйствах-партнерах, сформировали сотни продовольственных наборов. Куда вошли 20 кг картофеля, по 5 кг свеклы и моркови, 10 кг капусты и 3 кг репчатого лука», — указано в сообщении вуза. Там добавили, что продукты нуждающимся доставили в рамках социальной акции «От всего сердца». Она проводится вузом второй год подряд. На этот раз в ней приняли участие 45 студентов — агрономов, садоводов и кадастровых инженеров.

Студенты ГАУ Северного Зауралья раздали ветеранам труда и агропромышленного комплекса, малоимущим и многодетным семьям, а также семьям с детьми-инвалидами шесть тонн овощей, выращенных на учебно-опытном поле вуза. Об этом сообщает официальный сайт университета. «Из урожая, собранного на учебно-опытном поле ГАУ Северного Зауралья и в хозяйствах-партнерах, сформировали сотни продовольственных наборов. Куда вошли 20 кг картофеля, по 5 кг свеклы и моркови, 10 кг капусты и 3 кг репчатого лука», — указано в сообщении вуза. Там добавили, что продукты нуждающимся доставили в рамках социальной акции «От всего сердца». Она проводится вузом второй год подряд. На этот раз в ней приняли участие 45 студентов — агрономов, садоводов и кадастровых инженеров.