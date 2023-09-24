Тюменские студенты раздали пенсионерам шесть тонн овощей

Студенты ГАУ Северного Зауралья раздали ветеранам труда и агропромышленного комплекса, малоимущим и многодетным семьям, а также семьям с детьми-инвалидами шесть тонн овощей, выращенных на учебно-опытном поле вуза. Об этом сообщает официальный сайт университета.
«Из урожая, собранного на учебно-опытном поле ГАУ Северного Зауралья и в хозяйствах-партнерах, сформировали сотни продовольственных наборов. Куда вошли 20 кг картофеля, по 5 кг свеклы и моркови, 10 кг капусты и 3 кг репчатого лука», — указано в сообщении вуза.
Там добавили, что продукты нуждающимся доставили в рамках социальной акции «От всего сердца». Она проводится вузом второй год подряд. На этот раз в ней приняли участие 45 студентов — агрономов, садоводов и кадастровых инженеров.
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