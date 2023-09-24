24 сентября 2023

В КПРФ опровергли слухи о пропаже тюменского экс-депутата на СВО

Тюменский экс-депутат облдумы Юхневич находится на границе РФ и Украины
© Служба новостей «URA.RU»
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Отчет Александра Моора перед Думой. Тюмень, юхневич юрий
Коммунисты опровергли слухи о пропаже главного оппозиционера Тюмени на СВО

В тобольском горкоме КПРФ (Тюменская область) опровергли слухи о пропаже бывшего депутата облдумы от партии Юрия Юхневича в зоне спецоперации. Ранее в тюменских анонимных telegram-каналах распространилась информация о том, что уехавший на СВО депутат не выходил на связь с 5 сентября.

«Выходил на связь 2 дня назад. Ни на что не жалуется. На данный момент находится на российской территории, на границе», — сообщили URA.RU в отделении партии.

Юхневич заседал в Тюменской облдуме с 2016 по 2021 годы. Он не смог избраться в новый созыв парламента из-за обвинений в распространении экстремистских материалов. В мае этого года экс-депутат вышел из КПРФ из-за конфликта с руководством реготделения.

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В тобольском горкоме КПРФ (Тюменская область) опровергли слухи о пропаже бывшего депутата облдумы от партии Юрия Юхневича в зоне спецоперации. Ранее в тюменских анонимных telegram-каналах распространилась информация о том, что уехавший на СВО депутат не выходил на связь с 5 сентября. «Выходил на связь 2 дня назад. Ни на что не жалуется. На данный момент находится на российской территории, на границе», — сообщили URA.RU в отделении партии. Юхневич заседал в Тюменской облдуме с 2016 по 2021 годы. Он не смог избраться в новый созыв парламента из-за обвинений в распространении экстремистских материалов. В мае этого года экс-депутат вышел из КПРФ из-за конфликта с руководством реготделения.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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