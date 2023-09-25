25 сентября 2023

В Тюмени на день перекроют центральные улицы. Карта

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Тюмень, тюмень, виды тюмени
Причиной перекрытия стали мероприятия в честь Международного дня пожилых людей Фото:

В Тюмени на участках улиц Хохрякова и Володарского перекроют движение 1 октября из-за проведения мероприятий в честь Международного дня пожилых людей. Об этом сообщили в городской администрации.

«1 октября в связи с проведением культурно-массового мероприятия, посвященного Международному дню пожилых людей, будет прекращено движение, а также ограничено пользование парковками в период с 7:00 до 20:00 на следующих участках автомобильных дорог: ул. Хохрякова на участке от дома № 32 до дома № 21; ул. Володарского на участке от дома № 27 до дома № 29», — сообщили в пресс-службе. Объехать перекрытые участки можно будет через улицы Республики, Челюскинцев и Первомайскую.

Ранее URA.RU писало, что в Тюмени перекрыли часть улицы Подгорной. Ограничения начнут действовать с 15 октября.

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В Тюмени на участках улиц Хохрякова и Володарского перекроют движение 1 октября из-за проведения мероприятий в честь Международного дня пожилых людей. Об этом сообщили в городской администрации. «1 октября в связи с проведением культурно-массового мероприятия, посвященного Международному дню пожилых людей, будет прекращено движение, а также ограничено пользование парковками в период с 7:00 до 20:00 на следующих участках автомобильных дорог: ул. Хохрякова на участке от дома № 32 до дома № 21; ул. Володарского на участке от дома № 27 до дома № 29», — сообщили в пресс-службе. Объехать перекрытые участки можно будет через улицы Республики, Челюскинцев и Первомайскую. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени перекрыли часть улицы Подгорной. Ограничения начнут действовать с 15 октября.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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