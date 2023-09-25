В Тюмени на день перекроют центральные улицы. Карта

26 сентября 2023 в 14:57 Размер текста - 17 +

Причиной перекрытия стали мероприятия в честь Международного дня пожилых людей Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Тюмени на участках улиц Хохрякова и Володарского перекроют движение 1 октября из-за проведения мероприятий в честь Международного дня пожилых людей. Об этом сообщили в городской администрации. «1 октября в связи с проведением культурно-массового мероприятия, посвященного Международному дню пожилых людей, будет прекращено движение, а также ограничено пользование парковками в период с 7:00 до 20:00 на следующих участках автомобильных дорог: ул. Хохрякова на участке от дома № 32 до дома № 21; ул. Володарского на участке от дома № 27 до дома № 29», — сообщили в пресс-службе. Объехать перекрытые участки можно будет через улицы Республики, Челюскинцев и Первомайскую. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени перекрыли часть улицы Подгорной. Ограничения начнут действовать с 15 октября. Фото: администрация Тюмени, https://www.tyumen-city.ru/sobitii/society/117847/

В Тюмени на участках улиц Хохрякова и Володарского перекроют движение 1 октября из-за проведения мероприятий в честь Международного дня пожилых людей. Об этом сообщили в городской администрации. «1 октября в связи с проведением культурно-массового мероприятия, посвященного Международному дню пожилых людей, будет прекращено движение, а также ограничено пользование парковками в период с 7:00 до 20:00 на следующих участках автомобильных дорог: ул. Хохрякова на участке от дома № 32 до дома № 21; ул. Володарского на участке от дома № 27 до дома № 29», — сообщили в пресс-службе. Объехать перекрытые участки можно будет через улицы Республики, Челюскинцев и Первомайскую. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени перекрыли часть улицы Подгорной. Ограничения начнут действовать с 15 октября.