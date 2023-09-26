В офисе Зеленского потребовали от Запада поставить Путина на место

Подоляк заявил, что Путина надо поставить на место, а Украине дать больше оружия

26 сентября 2023 в 22:45 Размер текста - 17 +

Михаил Подоляк считает, что Запад должен поставить Владимира Путина на место Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что страны Запада должны поставить на место президента России Владимира Путина. Он также призвал поставить Киеву больше вооружения. «Нельзя переписать прошлое, но можно сделать выводы сегодня. Поэтому хватит продлевать конфликт. Задир (Подоляк имеет в виду Путина — прим. URA.RU) надо ставить на место. В данном случае — поставками оружия», — написал советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в своем telegram-канале. Путин в своем обращении к россиянам в феврале 2022 года отмечал, что спецоперация — это вынужденная мера. По его словам, России не оставили выбора: Украина заявляла, что хочет вступить в НАТО и Евросоюз, Киев бомбил Донбасс на протяжении восьми лет, а Минские договоренности не действовали. Касательно Минских соглашений экс-канцлер Германии Ангелы Меркель заявляла, что они были созданы для того, чтобы дать Украине время для наращивания военной силы на случай противостояния с Россией. Рейтинг Путина растет на фоне спецоперации России. 26 мая, по данным ВЦИОМ, он составил 76,5%. Среди других заявлений Подоляки — критика Индии, Китая и других стран. По его словам, руководители этих стран обладают «слабым интеллектуальным потенциалом», передает RT.

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что страны Запада должны поставить на место президента России Владимира Путина. Он также призвал поставить Киеву больше вооружения. «Нельзя переписать прошлое, но можно сделать выводы сегодня. Поэтому хватит продлевать конфликт. Задир (Подоляк имеет в виду Путина — прим. URA.RU) надо ставить на место. В данном случае — поставками оружия», — написал советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в своем telegram-канале. Путин в своем обращении к россиянам в феврале 2022 года отмечал, что спецоперация — это вынужденная мера. По его словам, России не оставили выбора: Украина заявляла, что хочет вступить в НАТО и Евросоюз, Киев бомбил Донбасс на протяжении восьми лет, а Минские договоренности не действовали. Касательно Минских соглашений экс-канцлер Германии Ангелы Меркель заявляла, что они были созданы для того, чтобы дать Украине время для наращивания военной силы на случай противостояния с Россией. Рейтинг Путина растет на фоне спецоперации России. 26 мая, по данным ВЦИОМ, он составил 76,5%. Среди других заявлений Подоляки — критика Индии, Китая и других стран. По его словам, руководители этих стран обладают «слабым интеллектуальным потенциалом», передает RT.