В Тюмени собственники отсудили 4-комнатную квартиру у администрации города

28 сентября 2023 в 18:02 Размер текста - 17 +

Юристы отсудили квартиру по иску к администрации Тюмени Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU Товарищество собственников недвижимости отсудило четырехкомнатную квартиру у администрации Тюмени. Жилье стояло на балансе ТСН «Червишевский» более 15 лет, 27 сентября решение Арбитражного суда было вручено истцам. Об этом рассказала URA.RU председатель товарищества Наталья Полякова. «Это была целая эпопея. Квартира была выделена под бытовку во время строительства, собственники платили за ее содержание более 15 лет, потом решили подать в суд, чтобы перевести в собственность товарищества. Суд мы выиграли», — рассказала Наталья Полякова URA.RU. Арбитражный суд Тюменской области рассматривал иск четыре месяца, ответчиком в суде выступала администрация Тюмени. Суд встал на сторону собственников и признал, что истец открыто, добросовестно и непрерывно владеет более двадцати лет подряд, несет бремя его содержания и соответственно имеет право на приобретение вышеуказанного имущества в силу приобретательной давности. «Признать права собственности Товарищества собственников недвижимости „Червишевский“ в силу приобретательной давности на квартиру общей площадью 72,9 кв. м.», — значится в решении арбитражного суда. Решение вступило в законную силу и администрацией Тюмени оспорено не было.

Товарищество собственников недвижимости отсудило четырехкомнатную квартиру у администрации Тюмени. Жилье стояло на балансе ТСН «Червишевский» более 15 лет, 27 сентября решение Арбитражного суда было вручено истцам. Об этом рассказала URA.RU председатель товарищества Наталья Полякова. «Это была целая эпопея. Квартира была выделена под бытовку во время строительства, собственники платили за ее содержание более 15 лет, потом решили подать в суд, чтобы перевести в собственность товарищества. Суд мы выиграли», — рассказала Наталья Полякова URA.RU. Арбитражный суд Тюменской области рассматривал иск четыре месяца, ответчиком в суде выступала администрация Тюмени. Суд встал на сторону собственников и признал, что истец открыто, добросовестно и непрерывно владеет более двадцати лет подряд, несет бремя его содержания и соответственно имеет право на приобретение вышеуказанного имущества в силу приобретательной давности. «Признать права собственности Товарищества собственников недвижимости „Червишевский“ в силу приобретательной давности на квартиру общей площадью 72,9 кв. м.», — значится в решении арбитражного суда. Решение вступило в законную силу и администрацией Тюмени оспорено не было.