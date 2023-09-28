Снег выпал практически на всей территории ЯНАО
В ЯНАО почти на всей территории округа выпал первый снег. Фото и видео снегопада жители делятся в соцсетях.
«Какое счастье, когда можешь жить в нормальной зиме», — комментируют жители в группе «Губкинская телерадиокомпания «Вектор» в социальной сети «ВКонтакте». Осадки в виде снега 29 сентября выпали в Новом Уренгое, Губкинском, Тарко-Сале, Муравленко и Ноябрьске.
Ранее URA.RU рассказало, что 28 сентября первый снег выпал в Сеяхе. Там образовался снежный покров.
Первый снег на капоте автомобиля в Новом Уренгое
Снег выпал в окрестностях Муравленко
Главные новости ЯНАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Округ белых ночей». Подпишитесь, нажмите на ссылку.
Все главные новости страны и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!