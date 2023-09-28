28 сентября 2023

Города ЯНАО накрыло снегопадом. Фото, видео

В Губкинском, Ноябрьске и Новом Уренгое прошли первые снегопады
© Служба новостей «URA.RU»
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Апрельский снегопад. Екатеринбург, снег, снегопад
Снег выпал практически на всей территории ЯНАО Фото:

В ЯНАО почти на всей территории округа выпал первый снег. Фото и видео снегопада жители делятся в соцсетях.

«Какое счастье, когда можешь жить в нормальной зиме», — комментируют жители в группе «Губкинская телерадиокомпания «Вектор» в социальной сети «ВКонтакте». Осадки в виде снега 29 сентября выпали в Новом Уренгое, Губкинском, Тарко-Сале, Муравленко и Ноябрьске.

Ранее URA.RU рассказало, что 28 сентября первый снег выпал в Сеяхе. Там образовался снежный покров.

Первый снег на капоте автомобиля в Новом Уренгое
Первый снег на капоте автомобиля в Новом Уренгое
Фото:
Снег выпал в окрестностях Муравленко
Снег выпал в окрестностях Муравленко
Фото:

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В ЯНАО почти на всей территории округа выпал первый снег. Фото и видео снегопада жители делятся в соцсетях. «Какое счастье, когда можешь жить в нормальной зиме», — комментируют жители в группе «Губкинская телерадиокомпания «Вектор» в социальной сети «ВКонтакте». Осадки в виде снега 29 сентября выпали в Новом Уренгое, Губкинском, Тарко-Сале, Муравленко и Ноябрьске. Ранее URA.RU рассказало, что 28 сентября первый снег выпал в Сеяхе. Там образовался снежный покров.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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