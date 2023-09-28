В Губкинском, Ноябрьске и Новом Уренгое прошли первые снегопады

Снег выпал практически на всей территории ЯНАО Фото: Размик Закарян © URA.RU

В ЯНАО почти на всей территории округа выпал первый снег. Фото и видео снегопада жители делятся в соцсетях.

«Какое счастье, когда можешь жить в нормальной зиме», — комментируют жители в группе «Губкинская телерадиокомпания «Вектор» в социальной сети «ВКонтакте». Осадки в виде снега 29 сентября выпали в Новом Уренгое, Губкинском, Тарко-Сале, Муравленко и Ноябрьске.



Ранее URA.RU рассказало, что 28 сентября первый снег выпал в Сеяхе. Там образовался снежный покров.

Первый снег на капоте автомобиля в Новом Уренгое Фото: telegram-канал «Сова сказала» — https://t.me/NUR24RU/37947