01 октября 2023

В Тюмени погибла женщина, выпав из окна многоэтажки

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Тело женщины нашли на улице Ивана Словцова Фото:

В Тюмени на улице Ивана Словцова из окна многоэтажки выпала женщина. Она погибла. Об этом URA.RU один из жителей Тюмени.

«Лежало тело молодой женщины. На вид ей 30 — 35 лет. Судя по всему, она упала с высоты», — рассказ URA.RU очевидец.

В региональном департаменте здравоохранения агентству подтвердили информацию об инциденте. «Вызов поступил в 15:43, прибытие бригады скорой помощи в 15:49. Медики констатировали смерть пациента», — добавили в департаменте.

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В Тюмени на улице Ивана Словцова из окна многоэтажки выпала женщина. Она погибла. Об этом URA.RU один из жителей Тюмени. «Лежало тело молодой женщины. На вид ей 30 — 35 лет. Судя по всему, она упала с высоты», — рассказ URA.RU очевидец. В региональном департаменте здравоохранения агентству подтвердили информацию об инциденте. «Вызов поступил в 15:43, прибытие бригады скорой помощи в 15:49. Медики констатировали смерть пациента», — добавили в департаменте.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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