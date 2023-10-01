В Тюмени погибла женщина, выпав из окна многоэтажки

Тело женщины нашли на улице Ивана Словцова
В Тюмени на улице Ивана Словцова из окна многоэтажки выпала женщина. Она погибла. Об этом URA.RU один из жителей Тюмени.
«Лежало тело молодой женщины. На вид ей 30 — 35 лет. Судя по всему, она упала с высоты», — рассказ URA.RU очевидец.
В региональном департаменте здравоохранения агентству подтвердили информацию об инциденте. «Вызов поступил в 15:43, прибытие бригады скорой помощи в 15:49. Медики констатировали смерть пациента», — добавили в департаменте.
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