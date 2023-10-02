«Коммерсант»: мигранты готовы незаконно навязывать свои правила россиянам

03 октября 2023 в 05:23 Размер текста - 17 +

Мигранты готовы на практике незаконно диктовать россиянам свои правила поведения Фото: Владимир Андреев © URA.RU Социологический опрос показал, что мигранты готовы навязывать свои правила россиянам незаконным путем. Об этом говорят данные исследования, которое провело Федеральное агентство по делам национальностей (ФАДН). «В среде мигрантов фиксируется очень высокий уровень шариатизации и потребности в <…> национальной самобытности. Прослеживается их стремление к замещению норм и законов общества, в котором они проживают, на нормы и обычаи своей страны и религии. Сопровождается это готовностью не просто на словах <…> поддерживать такие тенденции, но <…> открыто выступать на массовых акциях и протестах, выражая свою поддержку незаконным путем», — приводит « Коммерсант » данные соцопроса ФАДН. Ранее на россиянку напал мигрант, который объяснил свою агрессию тем, что девушка совершала пробежку на улице в шортах. Ей удалось заснять нападавшего: им оказался молодой человек, одетый в черную футболку и трико. На кадрах видно, как он с «мрачным видом идет в ее сторону». Комментируя видеозапись, россиянка сообщила, что мужчина остановил ее и просто ударил кулаком со всей силы, передает МК.RU .

Социологический опрос показал, что мигранты готовы навязывать свои правила россиянам незаконным путем. Об этом говорят данные исследования, которое провело Федеральное агентство по делам национальностей (ФАДН). «В среде мигрантов фиксируется очень высокий уровень шариатизации и потребности в <…> национальной самобытности. Прослеживается их стремление к замещению норм и законов общества, в котором они проживают, на нормы и обычаи своей страны и религии. Сопровождается это готовностью не просто на словах <…> поддерживать такие тенденции, но <…> открыто выступать на массовых акциях и протестах, выражая свою поддержку незаконным путем», — приводит «Коммерсант» данные соцопроса ФАДН. Ранее на россиянку напал мигрант, который объяснил свою агрессию тем, что девушка совершала пробежку на улице в шортах. Ей удалось заснять нападавшего: им оказался молодой человек, одетый в черную футболку и трико. На кадрах видно, как он с «мрачным видом идет в ее сторону». Комментируя видеозапись, россиянка сообщила, что мужчина остановил ее и просто ударил кулаком со всей силы, передает МК.RU.