03 октября 2023

В США нашли замену смещенному конгрессмену Маккарти

Конгрессмен Нильс: пост спикера палаты представителей может занять Трамп
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Дональд Трамп. stock, stock, Дональд Трамп
Дональд Трамп является идеальной кандидатурой на пост спикера палаты представителей, заявил Трой Нильс Фото:

В США нашлась кандидатура для ушедшего в отставку с поста спикера палаты представителей конгрессмена Кевина Маккарти в лице экс-президента Штатов Дональда Трампа. С таким предложением выступил конгрессмен Трой Нильс.

«Я номинирую Трампа на пост спикера палаты», — написал Нильс в соцсети X. В процессе январских голосований за спикера палаты уже было упоминание о назначении Трампа на эту должность. За это высказывались, в частности, конгрессмен Мэтт Гетц, чье заявление привело к отставке Маккарти.

Ранее республиканец Кевин Маккарти был отправлен в отставку со своего поста после голосования. Это первый случай отставки спикера в истории палаты. Инициатором отставки выступил Мэтт Гетц, который не согласен с решением Маккарти о бюджете, не предусматривающем помощь Украине.

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В США нашлась кандидатура для ушедшего в отставку с поста спикера палаты представителей конгрессмена Кевина Маккарти в лице экс-президента Штатов Дональда Трампа. С таким предложением выступил конгрессмен Трой Нильс. «Я номинирую Трампа на пост спикера палаты», — написал Нильс в соцсети X. В процессе январских голосований за спикера палаты уже было упоминание о назначении Трампа на эту должность. За это высказывались, в частности, конгрессмен Мэтт Гетц, чье заявление привело к отставке Маккарти. Ранее республиканец Кевин Маккарти был отправлен в отставку со своего поста после голосования. Это первый случай отставки спикера в истории палаты. Инициатором отставки выступил Мэтт Гетц, который не согласен с решением Маккарти о бюджете, не предусматривающем помощь Украине.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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