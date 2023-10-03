В США нашли замену смещенному конгрессмену Маккарти

В США нашлась кандидатура для ушедшего в отставку с поста спикера палаты представителей конгрессмена Кевина Маккарти в лице экс-президента Штатов Дональда Трампа. С таким предложением выступил конгрессмен Трой Нильс.
«Я номинирую Трампа на пост спикера палаты», — написал Нильс в соцсети X. В процессе январских голосований за спикера палаты уже было упоминание о назначении Трампа на эту должность. За это высказывались, в частности, конгрессмен Мэтт Гетц, чье заявление привело к отставке Маккарти.
Ранее республиканец Кевин Маккарти был отправлен в отставку со своего поста после голосования. Это первый случай отставки спикера в истории палаты. Инициатором отставки выступил Мэтт Гетц, который не согласен с решением Маккарти о бюджете, не предусматривающем помощь Украине.
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