04 октября 2023

Жители Березников месяц страдают без интернета и телефонов из-за краж кабеля

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Екатеринбург, телефонный аппарат, переговоры, связь, коммуникация
Телефоны молчат, интернет не доступен, жалуются жители Березников Фото:

С начала осени жители Березников в Пермском крае периодически сталкиваются с отключением стационарной телефонной связи и интернета. Телефоны не работают в ряде многоквартирных домов, а также в мэрии и некоторых ее подразделениях. Как рассказали URA.RU в компании «Ростелеком», причина сбоев кроется в постоянных хищениях кабеля в городе.

«Оборудование уже не в первый раз повреждается неизвестными лицами. В результате сотни абонентов, а также важные социальные городские объекты остаются без интернета и домашнего телефона. Бригада специалистов по мере своих возможностей устраняет неполадки, но количество хищений растет», — пояснил собеседник агентства.

Связисты уже обратились в полицию по поводу хищений. URA.RU направило запрос в пресс-службу ГУ МВД по Пермском краю с просьбой сообщить о результатах расследования.

Как рассказывало URA.RU, мэрия Березников первый раз сообщила, что у них не работают телефоны, 5 сентября. Аналогичное извещение в соцсети «ВКонтакте» появилось и 4 октября. Чиновники уточняют, что недоступны номера, начинающиеся на цифры 23 и 26.

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С начала осени жители Березников в Пермском крае периодически сталкиваются с отключением стационарной телефонной связи и интернета. Телефоны не работают в ряде многоквартирных домов, а также в мэрии и некоторых ее подразделениях. Как рассказали URA.RU в компании «Ростелеком», причина сбоев кроется в постоянных хищениях кабеля в городе. «Оборудование уже не в первый раз повреждается неизвестными лицами. В результате сотни абонентов, а также важные социальные городские объекты остаются без интернета и домашнего телефона. Бригада специалистов по мере своих возможностей устраняет неполадки, но количество хищений растет», — пояснил собеседник агентства. Связисты уже обратились в полицию по поводу хищений. URA.RU направило запрос в пресс-службу ГУ МВД по Пермском краю с просьбой сообщить о результатах расследования. Как рассказывало URA.RU, мэрия Березников первый раз сообщила, что у них не работают телефоны, 5 сентября. Аналогичное извещение в соцсети «ВКонтакте» появилось и 4 октября. Чиновники уточняют, что недоступны номера, начинающиеся на цифры 23 и 26.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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