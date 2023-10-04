Жители Березников месяц страдают без интернета и телефонов из-за краж кабеля

С начала осени жители Березников в Пермском крае периодически сталкиваются с отключением стационарной телефонной связи и интернета. Телефоны не работают в ряде многоквартирных домов, а также в мэрии и некоторых ее подразделениях. Как рассказали URA.RU в компании «Ростелеком», причина сбоев кроется в постоянных хищениях кабеля в городе.
«Оборудование уже не в первый раз повреждается неизвестными лицами. В результате сотни абонентов, а также важные социальные городские объекты остаются без интернета и домашнего телефона. Бригада специалистов по мере своих возможностей устраняет неполадки, но количество хищений растет», — пояснил собеседник агентства.
Связисты уже обратились в полицию по поводу хищений. URA.RU направило запрос в пресс-службу ГУ МВД по Пермском краю с просьбой сообщить о результатах расследования.
Как рассказывало URA.RU, мэрия Березников первый раз сообщила, что у них не работают телефоны, 5 сентября. Аналогичное извещение в соцсети «ВКонтакте» появилось и 4 октября. Чиновники уточняют, что недоступны номера, начинающиеся на цифры 23 и 26.
Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.