Мэрия Березников осталась без телефонной связи

05 сентября 2023 в 10:09 Размер текста - 17 +

Дозвониться в мэрию Березников невозможно Фото: Александр Мамаев © URA.RU Чиновники администрации Березников в Пермском крае остались без стационарных телефонов, а жители без возможности до них дозвониться. Причины аварии не уточняются. В мэрии через соцсети призывают горожан использовать интернет-приемную. «В администрации города и в некоторых структурных подразделениях временно не работают телефоны. А именно номера, начинающиеся на цифры 23 и 26. На период восстановительных ремонтных работ граждане могут обращаться в администрацию города через Интернет-приемную главы города», — сообщается на официальной странице мэрии Березников в соцсети «ВКонтакте». Для записи на прием к главе города или его заместителям в мэрии выделили мобильный номер: +7 (950) 47 86 859. Также чиновники напоминают, что письменное обращение можно принести прямо в здание администрации.

Чиновники администрации Березников в Пермском крае остались без стационарных телефонов, а жители без возможности до них дозвониться. Причины аварии не уточняются. В мэрии через соцсети призывают горожан использовать интернет-приемную. «В администрации города и в некоторых структурных подразделениях временно не работают телефоны. А именно номера, начинающиеся на цифры 23 и 26. На период восстановительных ремонтных работ граждане могут обращаться в администрацию города через Интернет-приемную главы города», — сообщается на официальной странице мэрии Березников в соцсети «ВКонтакте». Для записи на прием к главе города или его заместителям в мэрии выделили мобильный номер: +7 (950) 47 86 859. Также чиновники напоминают, что письменное обращение можно принести прямо в здание администрации.