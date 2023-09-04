04 сентября 2023

Мэрия Березников осталась без телефонной связи

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Екатеринбург, телефонный аппарат, трубка снята, звонок
Дозвониться в мэрию Березников невозможно Фото:

Чиновники администрации Березников в Пермском крае остались без стационарных телефонов, а жители без возможности до них дозвониться. Причины аварии не уточняются. В мэрии через соцсети призывают горожан использовать интернет-приемную.

«В администрации города и в некоторых структурных подразделениях временно не работают телефоны. А именно номера, начинающиеся на цифры 23 и 26. На период восстановительных ремонтных работ граждане могут обращаться в администрацию города через Интернет-приемную главы города», — сообщается на официальной странице мэрии Березников в соцсети «ВКонтакте».

Для записи на прием к главе города или его заместителям в мэрии выделили мобильный номер: +7 (950) 47 86 859. Также чиновники напоминают, что письменное обращение можно принести прямо в здание администрации.

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Чиновники администрации Березников в Пермском крае остались без стационарных телефонов, а жители без возможности до них дозвониться. Причины аварии не уточняются. В мэрии через соцсети призывают горожан использовать интернет-приемную. «В администрации города и в некоторых структурных подразделениях временно не работают телефоны. А именно номера, начинающиеся на цифры 23 и 26. На период восстановительных ремонтных работ граждане могут обращаться в администрацию города через Интернет-приемную главы города», — сообщается на официальной странице мэрии Березников в соцсети «ВКонтакте». Для записи на прием к главе города или его заместителям в мэрии выделили мобильный номер: +7 (950) 47 86 859. Также чиновники напоминают, что письменное обращение можно принести прямо в здание администрации.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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