В ЯНАО закрыли главную переправу

06 октября 2023 в 06:38 Размер текста - 17 +

Планирует пробный рейс на переправе в 7 утра Фото: Александр Кулаковский © URA.RU В Ямало — Ненецком автономном округе закрыто движение паромов на переправе Салехард — Лабытнанги. Об этом сообщается в окружном департаменте транспорта и дорожного хозяйства сообщили. «Паромная переправа между городами Салехард и Лабытнанги не работает», — предупредили в telegram-канале ведомства. Пробный рейс через Обь будет выполнен в 7 утра. Ранее спасатели предупредили жителей ЯНАО о сильном ветре с порывами до 22 метров в секунду. В свою очередь в окружном департаменте транспорта сообщили о возможной остановке движения паромов на переправе Салехард — Лабытнанги.

В Ямало — Ненецком автономном округе закрыто движение паромов на переправе Салехард — Лабытнанги. Об этом сообщается в окружном департаменте транспорта и дорожного хозяйства сообщили. «Паромная переправа между городами Салехард и Лабытнанги не работает», — предупредили в telegram-канале ведомства. Пробный рейс через Обь будет выполнен в 7 утра. Ранее спасатели предупредили жителей ЯНАО о сильном ветре с порывами до 22 метров в секунду. В свою очередь в окружном департаменте транспорта сообщили о возможной остановке движения паромов на переправе Салехард — Лабытнанги.