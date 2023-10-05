В ЯНАО закрыли главную переправу

Планирует пробный рейс на переправе в 7 утра
В Ямало — Ненецком автономном округе закрыто движение паромов на переправе Салехард — Лабытнанги. Об этом сообщается в окружном департаменте транспорта и дорожного хозяйства сообщили.
«Паромная переправа между городами Салехард и Лабытнанги не работает», — предупредили в telegram-канале ведомства. Пробный рейс через Обь будет выполнен в 7 утра.
Ранее спасатели предупредили жителей ЯНАО о сильном ветре с порывами до 22 метров в секунду. В свою очередь в окружном департаменте транспорта сообщили о возможной остановке движения паромов на переправе Салехард — Лабытнанги.
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