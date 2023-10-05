05 октября 2023
04 октября 2023

В ЯНАО закрыли главную переправу

© Служба новостей «URA.RU»
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Локосово. Сургутский район, паромная переправа, речной транспорт, обь
Планирует пробный рейс на переправе в 7 утра Фото:

В Ямало — Ненецком автономном округе закрыто движение паромов на переправе Салехард — Лабытнанги. Об этом сообщается в окружном департаменте транспорта и дорожного хозяйства сообщили.

«Паромная переправа между городами Салехард и Лабытнанги не работает», — предупредили в telegram-канале ведомства. Пробный рейс через Обь будет выполнен в 7 утра.

Ранее спасатели предупредили жителей ЯНАО о сильном ветре с порывами до 22 метров в секунду. В свою очередь в окружном департаменте транспорта сообщили о возможной остановке движения паромов на переправе Салехард — Лабытнанги.

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В Ямало — Ненецком автономном округе закрыто движение паромов на переправе Салехард — Лабытнанги. Об этом сообщается в окружном департаменте транспорта и дорожного хозяйства сообщили. «Паромная переправа между городами Салехард и Лабытнанги не работает», — предупредили в telegram-канале ведомства. Пробный рейс через Обь будет выполнен в 7 утра. Ранее спасатели предупредили жителей ЯНАО о сильном ветре с порывами до 22 метров в секунду. В свою очередь в окружном департаменте транспорта сообщили о возможной остановке движения паромов на переправе Салехард — Лабытнанги.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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