Минусовая температура и первый снег выпадет в Тюмени к концу октября
В Тюмени с 26 октября начнутся ночные заморозки. С этого дня температура воздуха начнет постепенно опускаться и к концу месяца достигнет минусовой отметки. Долгосрочный прогноз погоды озвучили синоптики «Гисметео».
«С 26 октября в ночное время в Тюмени установится стабильное похолодание. Начиная с 30 октября, ночью прогнозируется минусовая температура», — указано на сайте «Гисметео».
По прогнозам синоптиков, первый снег ожидается в Тюмени уже 28 октября. Снегопад продлится и всю первую неделю ноября.
По-настоящему зимняя погода в Тюмени начнется ближе к концу октября
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