05 октября 2023

Ночная температура в Тюмени упадет до нуля. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Заморозки. Тюмень , погода, заморозки, опавшие листья, осень, осенний лист
Минусовая температура и первый снег выпадет в Тюмени к концу октября Фото:

В Тюмени с 26 октября начнутся ночные заморозки. С этого дня температура воздуха начнет постепенно опускаться и к концу месяца достигнет минусовой отметки. Долгосрочный прогноз погоды озвучили синоптики «Гисметео».

«С 26 октября в ночное время в Тюмени установится стабильное похолодание. Начиная с 30 октября, ночью прогнозируется минусовая температура», — указано на сайте «Гисметео».

По прогнозам синоптиков, первый снег ожидается в Тюмени уже 28 октября. Снегопад продлится и всю первую неделю ноября.

По-настоящему зимняя погода в Тюмени начнется ближе к концу октября
По-настоящему зимняя погода в Тюмени начнется ближе к концу октября
Фото:

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В Тюмени с 26 октября начнутся ночные заморозки. С этого дня температура воздуха начнет постепенно опускаться и к концу месяца достигнет минусовой отметки. Долгосрочный прогноз погоды озвучили синоптики «Гисметео». «С 26 октября в ночное время в Тюмени установится стабильное похолодание. Начиная с 30 октября, ночью прогнозируется минусовая температура», — указано на сайте «Гисметео». По прогнозам синоптиков, первый снег ожидается в Тюмени уже 28 октября. Снегопад продлится и всю первую неделю ноября.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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