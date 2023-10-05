Ночная температура в Тюмени упадет до нуля. Скрин

06 октября 2023 в 14:00 Размер текста - 17 +

Минусовая температура и первый снег выпадет в Тюмени к концу октября Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Тюмени с 26 октября начнутся ночные заморозки. С этого дня температура воздуха начнет постепенно опускаться и к концу месяца достигнет минусовой отметки. Долгосрочный прогноз погоды озвучили синоптики «Гисметео». «С 26 октября в ночное время в Тюмени установится стабильное похолодание. Начиная с 30 октября, ночью прогнозируется минусовая температура», — указано на сайте «Гисметео». По прогнозам синоптиков, первый снег ожидается в Тюмени уже 28 октября. Снегопад продлится и всю первую неделю ноября. По-настоящему зимняя погода в Тюмени начнется ближе к концу октября Фото: скрин с сайта Gismeteo https://www.gismeteo.ru/weather-tyumen-4501/month/

В Тюмени с 26 октября начнутся ночные заморозки. С этого дня температура воздуха начнет постепенно опускаться и к концу месяца достигнет минусовой отметки. Долгосрочный прогноз погоды озвучили синоптики «Гисметео». «С 26 октября в ночное время в Тюмени установится стабильное похолодание. Начиная с 30 октября, ночью прогнозируется минусовая температура», — указано на сайте «Гисметео». По прогнозам синоптиков, первый снег ожидается в Тюмени уже 28 октября. Снегопад продлится и всю первую неделю ноября.