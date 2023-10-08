Гадалка обманула жительницу ХМАО на 250 тысяч рублей

Гадалка обманула пожилую жительницу Нижневартовска (ХМАО) на 250 тысяч рублей. На официальной странице полиции Нижневартовска в социальной сети «ВКонтакте» указано, что пенсионерка хотела снять порчу и отдала за это деньги.
«83-летняя вартовчанка, увидев телевизионную рекламу об услугах гадалки, позвонила по указанному телефону. Ясновидящая сообщила, что на женщине порча: первый обряд провела бесплатно, а за второй получила от пенсионерки 250 тысяч рублей, но так и не провела ритуал», — сообщается в публикации полиции Нижневартовска.
Гадалка пообещала вернуть деньги, но обманула, поэтому пенсионерка обратилась с заявлением в полицию. Следственное управление возбудило уголовное дело по статье «Мошенничество».
Ранее URA.RU писало, что жительница Октябрьского (ХМАО) отдала гадалке 163 тысячи рублей за обряд очищения. Аферистка запугала женщину негативными последствиями отказа от обряда.
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