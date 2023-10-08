08 октября 2023

Гадалка обманула жительницу ХМАО на 250 тысяч рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Гадалка и ее карты. Екатеринбург, гадание, карты, астрал, таро
Гадалка пообещала снять с пенсионерки из ХМАО порчу за 250 тысяч рублей Фото:

Гадалка обманула пожилую жительницу Нижневартовска (ХМАО) на 250 тысяч рублей. На официальной странице полиции Нижневартовска в социальной сети «ВКонтакте» указано, что пенсионерка хотела снять порчу и отдала за это деньги.

«83-летняя вартовчанка, увидев телевизионную рекламу об услугах гадалки, позвонила по указанному телефону. Ясновидящая сообщила, что на женщине порча: первый обряд провела бесплатно, а за второй получила от пенсионерки 250 тысяч рублей, но так и не провела ритуал», — сообщается в публикации полиции Нижневартовска.

Гадалка пообещала вернуть деньги, но обманула, поэтому пенсионерка обратилась с заявлением в полицию. Следственное управление возбудило уголовное дело по статье «Мошенничество».

Ранее URA.RU писало, что жительница Октябрьского (ХМАО) отдала гадалке 163 тысячи рублей за обряд очищения. Аферистка запугала женщину негативными последствиями отказа от обряда.

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Гадалка обманула пожилую жительницу Нижневартовска (ХМАО) на 250 тысяч рублей. На официальной странице полиции Нижневартовска в социальной сети «ВКонтакте» указано, что пенсионерка хотела снять порчу и отдала за это деньги. «83-летняя вартовчанка, увидев телевизионную рекламу об услугах гадалки, позвонила по указанному телефону. Ясновидящая сообщила, что на женщине порча: первый обряд провела бесплатно, а за второй получила от пенсионерки 250 тысяч рублей, но так и не провела ритуал», — сообщается в публикации полиции Нижневартовска. Гадалка пообещала вернуть деньги, но обманула, поэтому пенсионерка обратилась с заявлением в полицию. Следственное управление возбудило уголовное дело по статье «Мошенничество». Ранее URA.RU писало, что жительница Октябрьского (ХМАО) отдала гадалке 163 тысячи рублей за обряд очищения. Аферистка запугала женщину негативными последствиями отказа от обряда.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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