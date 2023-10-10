Тюменцев чуть не накормили потенциально опасной сельскохозяйственной продукцией. Фото

Россельхознадзор Тюмени нашел нарушения в декларации зерна у ООО «Атон-агро»

11 октября 2023 в 14:19 Размер текста - 17 +

Тюменский агрогигант не проверил партию бобовых культур на остатки опасного пестицида Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Тюменский агрогигант «Атон-агро», принадлежащий компании «Ишимагропродукт», выпустил в обращение потенциально опасную партию бобовых культур. Более 1000 тонн продукции не были проверены на остатки опасных токсинов, сообщает пресс-служба регионального управления Россельхознадзора. «Установлен факт нахождения в обращении декларации о соответствии на партию 1000 тонн гороха на пищевые цели, принятой на основании протоколов испытаний, содержащих недостоверные сведения. В частности, указаны разные даты проведения отбора проб, а главное — не проведено исследование на одно из действующих веществ примененных пестицидов», — говорится в сообщении. В ведомстве пояснили, что похожие нарушения в 2023 году допустили и другие крупные сельскохозяйственные компании области. В список нарушителей попали заводоуковское хозяйство «Дружба», агрохолдинг «Аромашевский» и ООО «Юг-Агро», работающее в Голышмановском районе. В целом с начала года региональное управление Россельхознадзора признало недействительными 71 декларацию о соответствии. Общий вес зерна по этим декларациям приблизился к 430 тысячам тонн, добавили в ведомстве. Ранее URA.RU рассказало еще об одном распространенном нарушении, которое допускают местные аграрии.

Тюменский агрогигант «Атон-агро», принадлежащий компании «Ишимагропродукт», выпустил в обращение потенциально опасную партию бобовых культур. Более 1000 тонн продукции не были проверены на остатки опасных токсинов, сообщает пресс-служба регионального управления Россельхознадзора. «Установлен факт нахождения в обращении декларации о соответствии на партию 1000 тонн гороха на пищевые цели, принятой на основании протоколов испытаний, содержащих недостоверные сведения. В частности, указаны разные даты проведения отбора проб, а главное — не проведено исследование на одно из действующих веществ примененных пестицидов», — говорится в сообщении. В ведомстве пояснили, что похожие нарушения в 2023 году допустили и другие крупные сельскохозяйственные компании области. В список нарушителей попали заводоуковское хозяйство «Дружба», агрохолдинг «Аромашевский» и ООО «Юг-Агро», работающее в Голышмановском районе. В целом с начала года региональное управление Россельхознадзора признало недействительными 71 декларацию о соответствии. Общий вес зерна по этим декларациям приблизился к 430 тысячам тонн, добавили в ведомстве. Ранее URA.RU рассказало еще об одном распространенном нарушении, которое допускают местные аграрии.