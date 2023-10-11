В Тюмени заявили о дефиците автомобильных шин

В Тюмени не хватает автомобильных шин больших размеров

Российские компании пока не запустили производство шин больших размеров Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Тюмени зафиксирован дефицит автомобильных шин больших размеров. Об этом URA.RU рассказал Даниил Зенкин, руководитель отдела логистики запасных частей ГК «Автоград».

«Наблюдается дефицит по шинам в больших размерах с 20-in и более. Отечественные производители пока не запустили производство таких шин, но выпуск стандартных размеров уже налажен», — сообщил Даниил Зенкин.

По словам собеседника агентства, в среднем в 2023 году автомобильные шины подорожали на 10%. Взамен ушедшим европейским брендам существенный рост продаж показали отечественные бренды и китайские. «Китайские производители шин, активно входящие на рынок РФ, уже могут обеспечить большую часть размеров как для европейских, так и азиатских автомобилей, но ассортимент увеличивается не так быстро из-за сложностей логистики», — добавляет представитель дилерского центра «Автоград».

Ранее агентство рассказывало о том, что в Тюмени выросли цены на услуги шиномонтажных мастерских. За несколько недель стоимость возросла на 10%.