11 октября 2023

В Тюмени заявили о дефиците автомобильных шин

В Тюмени не хватает автомобильных шин больших размеров
© Служба новостей «URA.RU»
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Колеса и диски. Курган, колеса, шины, резина
Российские компании пока не запустили производство шин больших размеров Фото:

В Тюмени зафиксирован дефицит автомобильных шин больших размеров. Об этом URA.RU рассказал Даниил Зенкин, руководитель отдела логистики запасных частей ГК «Автоград».

«Наблюдается дефицит по шинам в больших размерах с 20-in и более. Отечественные производители пока не запустили производство таких шин, но выпуск стандартных размеров уже налажен», — сообщил Даниил Зенкин.

По словам собеседника агентства, в среднем в 2023 году автомобильные шины подорожали на 10%. Взамен ушедшим европейским брендам существенный рост продаж показали отечественные бренды и китайские. «Китайские производители шин, активно входящие на рынок РФ, уже могут обеспечить большую часть размеров как для европейских, так и азиатских автомобилей, но ассортимент увеличивается не так быстро из-за сложностей логистики», — добавляет представитель дилерского центра «Автоград».

Ранее агентство рассказывало о том, что в Тюмени выросли цены на услуги шиномонтажных мастерских. За несколько недель стоимость возросла на 10%.

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В Тюмени зафиксирован дефицит автомобильных шин больших размеров. Об этом URA.RU рассказал Даниил Зенкин, руководитель отдела логистики запасных частей ГК «Автоград». «Наблюдается дефицит по шинам в больших размерах с 20-in и более. Отечественные производители пока не запустили производство таких шин, но выпуск стандартных размеров уже налажен», — сообщил Даниил Зенкин. По словам собеседника агентства, в среднем в 2023 году автомобильные шины подорожали на 10%. Взамен ушедшим европейским брендам существенный рост продаж показали отечественные бренды и китайские. «Китайские производители шин, активно входящие на рынок РФ, уже могут обеспечить большую часть размеров как для европейских, так и азиатских автомобилей, но ассортимент увеличивается не так быстро из-за сложностей логистики», — добавляет представитель дилерского центра «Автоград». Ранее агентство рассказывало о том, что в Тюмени выросли цены на услуги шиномонтажных мастерских. За несколько недель стоимость возросла на 10%.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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