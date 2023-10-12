Тюменские власти потратят почти 600 млн на «ответ» недовольным пассажирам. Скрин

Тюменское пассажирское АПТ закупило новые автобусы на полмиллиарда рублей

13 октября 2023 в 14:29 Размер текста - 17 +

Автопарк тюменского пассажирского АТП пополнят 34 новых машины Фото: Денис Моргунов © URA.RU Тюменское пассажирское АТП решит проблему нехватки машин на городских маршрутах. Закупка новых автобусов обойдется городу почти в 600 миллионов рублей, говорится в карточке соответствующего аукциона в ЕИС «Закупки». «Закупка №32312738892, организатор — тюменское пассажирское автотранспортное предприятие №1. Объект закупки — поставка транспортных средств, начальная цена аукциона — 600,1 млн рублей. Закупка завершена, договор с поставщиком вошел в стадию исполнения», — сообщает ЕИС. После проведения торгов цену закупки удалось снизить до 599,9 млн рублей. На эти деньги поставщик обязался до 10 декабря привезти в Тюмень 34 машины марки ЛИАЗ. Документы, приложенные к начальной закупке, предполагают, что это будут современные комфортные автобусы, отвечающие всем требованиям безопасности и удобства. В настоящий момент неизвестно, на какие маршруты будут добавлены новые машины. Так же пока не сообщается, станут эти автобусы дополнением уже существующего автопарка или заменят вышедшие из строя. URA.RU направило запрос руководству ТПАТП №1, ответ ожидается.

Тюменское пассажирское АТП решит проблему нехватки машин на городских маршрутах. Закупка новых автобусов обойдется городу почти в 600 миллионов рублей, говорится в карточке соответствующего аукциона в ЕИС «Закупки». «Закупка №32312738892, организатор — тюменское пассажирское автотранспортное предприятие №1. Объект закупки — поставка транспортных средств, начальная цена аукциона — 600,1 млн рублей. Закупка завершена, договор с поставщиком вошел в стадию исполнения», — сообщает ЕИС. После проведения торгов цену закупки удалось снизить до 599,9 млн рублей. На эти деньги поставщик обязался до 10 декабря привезти в Тюмень 34 машины марки ЛИАЗ. Документы, приложенные к начальной закупке, предполагают, что это будут современные комфортные автобусы, отвечающие всем требованиям безопасности и удобства. В настоящий момент неизвестно, на какие маршруты будут добавлены новые машины. Так же пока не сообщается, станут эти автобусы дополнением уже существующего автопарка или заменят вышедшие из строя. URA.RU направило запрос руководству ТПАТП №1, ответ ожидается.