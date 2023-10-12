12 октября 2023

Губернатор Махонин второй раз за месяц увеличил прожиточный минимум пермяков

© Служба новостей «URA.RU»
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День знаний, открытие лицея N 10. Мкр Погоды. Пермь, махонин дмитрий
Дмитрий Махонин снова поднял прожиточный минимум Фото:

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин внес изменения в постановление правительства региона об увеличении прожиточного минимума. В сентябре власти установили его на уровне 14 034 рублей, а теперь повысили до 14 217 рублей.

«Внести в пункт 1 постановления правительства Пермского края от 18 сентября 2023 г. № 700-п изменение, изложив его в следующей редакции: «Установить величину прожиточного минимума в Пермском крае на 2024 год на душу населения в размере 14 217 руб., для трудоспособного населения — 15 497 руб., для пенсионеров — 12 227 руб., для детей — 14 093 руб.» — указано в документе. Он опубликован на официальном портале правовой информации.

Сейчас прожиточный минимум в Прикамье равен 13 225 рублям. Для трудоспособного населения он составляет 14 415 рублей, для пенсионеров — 11 374 рубля, а для детей — 13 146 рублей.

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Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин внес изменения в постановление правительства региона об увеличении прожиточного минимума. В сентябре власти установили его на уровне 14 034 рублей, а теперь повысили до 14 217 рублей. «Внести в пункт 1 постановления правительства Пермского края от 18 сентября 2023 г. № 700-п изменение, изложив его в следующей редакции: «Установить величину прожиточного минимума в Пермском крае на 2024 год на душу населения в размере 14 217 руб., для трудоспособного населения — 15 497 руб., для пенсионеров — 12 227 руб., для детей — 14 093 руб.» — указано в документе. Он опубликован на официальном портале правовой информации. Сейчас прожиточный минимум в Прикамье равен 13 225 рублям. Для трудоспособного населения он составляет 14 415 рублей, для пенсионеров — 11 374 рубля, а для детей — 13 146 рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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