Губернатор Махонин второй раз за месяц увеличил прожиточный минимум пермяков

13 октября 2023 в 15:37 Размер текста - 17 +

Дмитрий Махонин снова поднял прожиточный минимум Фото: Сергей Русанов © URA.RU Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин внес изменения в постановление правительства региона об увеличении прожиточного минимума. В сентябре власти установили его на уровне 14 034 рублей, а теперь повысили до 14 217 рублей. «Внести в пункт 1 постановления правительства Пермского края от 18 сентября 2023 г. № 700-п изменение, изложив его в следующей редакции: «Установить величину прожиточного минимума в Пермском крае на 2024 год на душу населения в размере 14 217 руб., для трудоспособного населения — 15 497 руб., для пенсионеров — 12 227 руб., для детей — 14 093 руб.» — указано в документе. Он опубликован на официальном портале правовой информации. Сейчас прожиточный минимум в Прикамье равен 13 225 рублям. Для трудоспособного населения он составляет 14 415 рублей, для пенсионеров — 11 374 рубля, а для детей — 13 146 рублей.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин внес изменения в постановление правительства региона об увеличении прожиточного минимума. В сентябре власти установили его на уровне 14 034 рублей, а теперь повысили до 14 217 рублей. «Внести в пункт 1 постановления правительства Пермского края от 18 сентября 2023 г. № 700-п изменение, изложив его в следующей редакции: «Установить величину прожиточного минимума в Пермском крае на 2024 год на душу населения в размере 14 217 руб., для трудоспособного населения — 15 497 руб., для пенсионеров — 12 227 руб., для детей — 14 093 руб.» — указано в документе. Он опубликован на официальном портале правовой информации. Сейчас прожиточный минимум в Прикамье равен 13 225 рублям. Для трудоспособного населения он составляет 14 415 рублей, для пенсионеров — 11 374 рубля, а для детей — 13 146 рублей.