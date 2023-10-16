Пермякам рассказали, как вернуть потраченные на онлайн-курсы деньги

Роспотребнадзор: пермяки могут полностью вернуть деньги за онлайн-курсы

17 октября 2023 в 14:59 Размер текста - 17 +

Пермяки должны доказать в суде, что онлайн-курс не соответствовал заявленному в нем содержанию Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Жители Пермского края могут в полном объеме вернуть деньги, потраченные на онлайн-курсы, обратившись в суд. Это возможно в том случае, если соответствующие условия прописаны в договоре, говорится на сайте регионального управления Роспотребнадзора. Надзорное ведомство приводит выдержки из судебной практики, указывая, что для возврата денег истцу предстоит доказать в суде, что онлайн-курс не соответствовал требованиям, предъявляемым к ним. «Зачастую онлайн — курсы построены таким образом, что, заплатив деньги, заказчик сразу же получает доступ ко всему курсу целиком. А это, в свою очередь, по договору должно быть оплачено в полном объеме. В этом случае возвратить деньги можно, лишь доказав, что онлайн-курс не соответствует обычным требованиям, предъявляемым к этим курсам или тому описанию, которое предлагалось в рекламе, и т. д. Тогда для потребителей будет действовать ст. 29 Закона „О защите прав потребителей“», — говорится на сайте управления Роспотребнадзора по Пермскому краю. Если в договоре не прописано, что покупатель онлайн-курсов имеет право вернуть потраченные на него деньги, тогда потребитель может претендовать лишь на частичную компенсацию (согласно ст. 32 Закона РФ от 07.02.1992 N 2300-1 «О защите прав потребителей»). Если истцу не удастся доказать в суде, что онлайн-обучение не соответствует стандартам образовательных программ и обещанному содержанию, то суд откажет во взыскании денежных средств. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Жители Пермского края могут в полном объеме вернуть деньги, потраченные на онлайн-курсы, обратившись в суд. Это возможно в том случае, если соответствующие условия прописаны в договоре, говорится на сайте регионального управления Роспотребнадзора. Надзорное ведомство приводит выдержки из судебной практики, указывая, что для возврата денег истцу предстоит доказать в суде, что онлайн-курс не соответствовал требованиям, предъявляемым к ним. «Зачастую онлайн — курсы построены таким образом, что, заплатив деньги, заказчик сразу же получает доступ ко всему курсу целиком. А это, в свою очередь, по договору должно быть оплачено в полном объеме. В этом случае возвратить деньги можно, лишь доказав, что онлайн-курс не соответствует обычным требованиям, предъявляемым к этим курсам или тому описанию, которое предлагалось в рекламе, и т. д. Тогда для потребителей будет действовать ст. 29 Закона „О защите прав потребителей“», — говорится на сайте управления Роспотребнадзора по Пермскому краю. Если в договоре не прописано, что покупатель онлайн-курсов имеет право вернуть потраченные на него деньги, тогда потребитель может претендовать лишь на частичную компенсацию (согласно ст. 32 Закона РФ от 07.02.1992 N 2300-1 «О защите прав потребителей»). Если истцу не удастся доказать в суде, что онлайн-обучение не соответствует стандартам образовательных программ и обещанному содержанию, то суд откажет во взыскании денежных средств.