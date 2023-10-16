Тюменцы увидят звездную феерию

Звездопад будет хорошо виден в ночь с 21 на 22 октября
Жители Тюменской области смогут в ночь на 22 октября наблюдать метеоритный поток Ориониды. Об этом сообщает telegram-канал «Темы Тюмени».
«Количество падающих звезд в это время будет доходить до 30 в час. Одной из особенностей Орионид является их высокая скорость — около 66 км в секунду», — говорится в сообщении.
Ночь на 22 октября, по прогнозам сервиса «Яндекс Погода» будет пасмурной, но без осадков. Звездопад Ориониды будет длиться вплоть до 7 ноября.
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