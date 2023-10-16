16 октября 2023

Тюменцы увидят звездную феерию

В ночь на 22 октября тюменцы увидят звездопад Ориониды
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Туристическая природная достопримечательность Колчимский (Помяненный) камень. Красновищерск, лето, памятник природы, природа, звездное небо, туризм пермский край, помяненный камень, ночной лес
Звездопад будет хорошо виден в ночь с 21 на 22 октября Фото:

Жители Тюменской области смогут в ночь на 22 октября наблюдать метеоритный поток Ориониды. Об этом сообщает telegram-канал «Темы Тюмени».

«Количество падающих звезд в это время будет доходить до 30 в час. Одной из особенностей Орионид является их высокая скорость — около 66 км в секунду», — говорится в сообщении.

Ночь на 22 октября, по прогнозам сервиса «Яндекс Погода» будет пасмурной, но без осадков. Звездопад Ориониды будет длиться вплоть до 7 ноября.

Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости страны и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Жители Тюменской области смогут в ночь на 22 октября наблюдать метеоритный поток Ориониды. Об этом сообщает telegram-канал «Темы Тюмени». «Количество падающих звезд в это время будет доходить до 30 в час. Одной из особенностей Орионид является их высокая скорость — около 66 км в секунду», — говорится в сообщении. Ночь на 22 октября, по прогнозам сервиса «Яндекс Погода» будет пасмурной, но без осадков. Звездопад Ориониды будет длиться вплоть до 7 ноября.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...