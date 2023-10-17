Работа паромной переправы между Салехардом и Лабытнанги снова приостановлена

Временно не работает паромная переправа между Салехардом и Лабытнанги
На главной переправе Салехард — Лабытнанги снова перестали курсировать паромы. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и дорожного хозяйства региона.
«Работа паромной переправы временно приостановлена. Наблюдать за работой переправы можно в режиме онлайн» — сообщила пресс-служба департамента в telegram-канале.
Работу паромной переправы останавливали 17 октября. Причиной стали плохие погодные явления.
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