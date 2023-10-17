17 октября 2023
16 октября 2023

Работа паромной переправы между Салехардом и Лабытнанги снова приостановлена

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. ЯНАО, паромная переправа, корчаги
Временно не работает паромная переправа между Салехардом и Лабытнанги Фото:

На главной переправе Салехард — Лабытнанги снова перестали курсировать паромы. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и дорожного хозяйства региона.

«Работа паромной переправы временно приостановлена. Наблюдать за работой переправы можно в режиме онлайн» — сообщила пресс-служба департамента в telegram-канале.

Работу паромной переправы останавливали 17 октября. Причиной стали плохие погодные явления.

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На главной переправе Салехард — Лабытнанги снова перестали курсировать паромы. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и дорожного хозяйства региона. «Работа паромной переправы временно приостановлена. Наблюдать за работой переправы можно в режиме онлайн» — сообщила пресс-служба департамента в telegram-канале. Работу паромной переправы останавливали 17 октября. Причиной стали плохие погодные явления.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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