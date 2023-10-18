В Пермь с визитом прилетит глава МВД Колокольцев

Владимир Колокольцев проведет в Перми совещание
Пермь посетит глава МВД Владимир Колокольцев. Об этом URA.RU сообщили сразу несколько источников в силовых структурах.
«Сегодня в Перми ждут Владимира Колокольцева. Примерно в обед он должен быть в главном управлении МВД по Пермскому краю, где проведет совещание», — рассказал источник в одном из силовых структур.
Другой источник сообщил, что повестка совещания, которое проведет глава МВД держится в строжайшем секрете. «Возможно он примет какие-то кадровые решения», — рассказал собеседник в другом силовом ведомстве. URA.RU направило запрос в пресс-службу ГУ МВД по Пермскому краю.
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