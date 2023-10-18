18 октября 2023

В Пермь с визитом прилетит глава МВД Колокольцев

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Правительство РФ, колокольцев владимир
Владимир Колокольцев проведет в Перми совещание Фото:

Пермь посетит глава МВД Владимир Колокольцев. Об этом URA.RU сообщили сразу несколько источников в силовых структурах.

«Сегодня в Перми ждут Владимира Колокольцева. Примерно в обед он должен быть в главном управлении МВД по Пермскому краю, где проведет совещание», — рассказал источник в одном из силовых структур.

Другой источник сообщил, что повестка совещания, которое проведет глава МВД держится в строжайшем секрете. «Возможно он примет какие-то кадровые решения», — рассказал собеседник в другом силовом ведомстве. URA.RU направило запрос в пресс-службу ГУ МВД по Пермскому краю.

Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все о войне в Израиле и других главных новостях - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Пермь посетит глава МВД Владимир Колокольцев. Об этом URA.RU сообщили сразу несколько источников в силовых структурах. «Сегодня в Перми ждут Владимира Колокольцева. Примерно в обед он должен быть в главном управлении МВД по Пермскому краю, где проведет совещание», — рассказал источник в одном из силовых структур. Другой источник сообщил, что повестка совещания, которое проведет глава МВД держится в строжайшем секрете. «Возможно он примет какие-то кадровые решения», — рассказал собеседник в другом силовом ведомстве. URA.RU направило запрос в пресс-службу ГУ МВД по Пермскому краю.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...