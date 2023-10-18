Прокуратура предложила сотрудникам «Сургутнефтегаза» подать в суд на топ-менеджера

Прокурорская проверка не нашла нарушений в подразделении «Сургутнефтегаза»

19 октября 2023 в 20:00 Размер текста - 17 +

Прокуратура пояснила, что у суда больше полномочий для доказательства нарушений Фото: Софья Сандурская © URA.RU Прокуратура предложила сотрудникам РИИЦ «Нефть Приобья» ПАО«Сургутнефтегаз», которые жаловались на топ-менеджера, обратиться в суд. Работник подразделения сообщил агентству, что ведомство не обнаружило указанных в жалобе нарушений. «В прокуратуре посоветовали нам обратиться с нашими проблемами в суд. В ходе прокурорской проверки ничего не нашли, а после разговора представителя ведомства с руководителем все осталось по-прежнему», — сообщил работник. Агентство обратилось за комментарием в прокуратуру Сургута. «По заявлениям сотрудников РИИЦ „Нефть Приобья“ — их много поступило в ведомство — прокуратура провела проверку на предприятии: организовали анкетирование сотрудников, проверили документы, побеседовали с руководителем. Результаты проверки направлены заявителям. В рамках личной беседы работникам порекомендовали обратиться в суд, который наделен более широкими полномочиями: может провести экспертизу, опросить и учесть мнение свидетелей», — пояснили в прокуратуре. Ранее URA.RU писало, что сотрудники РИИЦ «Нефть Приобья» пожаловались на руководителя предприятия генеральному прокурору РФ Игорю Краснову. Коллектив не устроила проверка прокуратуры Сургута.

Прокуратура предложила сотрудникам РИИЦ «Нефть Приобья» ПАО«Сургутнефтегаз», которые жаловались на топ-менеджера, обратиться в суд. Работник подразделения сообщил агентству, что ведомство не обнаружило указанных в жалобе нарушений. «В прокуратуре посоветовали нам обратиться с нашими проблемами в суд. В ходе прокурорской проверки ничего не нашли, а после разговора представителя ведомства с руководителем все осталось по-прежнему», — сообщил работник. Агентство обратилось за комментарием в прокуратуру Сургута. «По заявлениям сотрудников РИИЦ „Нефть Приобья“ — их много поступило в ведомство — прокуратура провела проверку на предприятии: организовали анкетирование сотрудников, проверили документы, побеседовали с руководителем. Результаты проверки направлены заявителям. В рамках личной беседы работникам порекомендовали обратиться в суд, который наделен более широкими полномочиями: может провести экспертизу, опросить и учесть мнение свидетелей», — пояснили в прокуратуре. Ранее URA.RU писало, что сотрудники РИИЦ «Нефть Приобья» пожаловались на руководителя предприятия генеральному прокурору РФ Игорю Краснову. Коллектив не устроила проверка прокуратуры Сургута.