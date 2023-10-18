Прокуратура предложила сотрудникам «Сургутнефтегаза» подать в суд на топ-менеджера

Прокуратура предложила сотрудникам РИИЦ «Нефть Приобья» ПАО«Сургутнефтегаз», которые жаловались на топ-менеджера, обратиться в суд. Работник подразделения сообщил агентству, что ведомство не обнаружило указанных в жалобе нарушений.
«В прокуратуре посоветовали нам обратиться с нашими проблемами в суд. В ходе прокурорской проверки ничего не нашли, а после разговора представителя ведомства с руководителем все осталось по-прежнему», — сообщил работник.
Агентство обратилось за комментарием в прокуратуру Сургута. «По заявлениям сотрудников РИИЦ „Нефть Приобья“ — их много поступило в ведомство — прокуратура провела проверку на предприятии: организовали анкетирование сотрудников, проверили документы, побеседовали с руководителем. Результаты проверки направлены заявителям. В рамках личной беседы работникам порекомендовали обратиться в суд, который наделен более широкими полномочиями: может провести экспертизу, опросить и учесть мнение свидетелей», — пояснили в прокуратуре.
Ранее URA.RU писало, что сотрудники РИИЦ «Нефть Приобья» пожаловались на руководителя предприятия генеральному прокурору РФ Игорю Краснову. Коллектив не устроила проверка прокуратуры Сургута.
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