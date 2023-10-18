18 октября 2023

Прокуратура предложила сотрудникам «Сургутнефтегаза» подать в суд на топ-менеджера

Прокурорская проверка не нашла нарушений в подразделении «Сургутнефтегаза»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Заседание коллегии Генеральной прокуратуры Российской Федерации по итогам работы в первом полугодии 2019 г. Москва, оператор, прокурор, сми, видеокамера, герб прокуратуры, генеральная прокуратура российской федерации
Прокуратура пояснила, что у суда больше полномочий для доказательства нарушений Фото:

Прокуратура предложила сотрудникам РИИЦ «Нефть Приобья» ПАО«Сургутнефтегаз», которые жаловались на топ-менеджера, обратиться в суд. Работник подразделения сообщил агентству, что ведомство не обнаружило указанных в жалобе нарушений.

«В прокуратуре посоветовали нам обратиться с нашими проблемами в суд. В ходе прокурорской проверки ничего не нашли, а после разговора представителя ведомства с руководителем все осталось по-прежнему», — сообщил работник.

Агентство обратилось за комментарием в прокуратуру Сургута. «По заявлениям сотрудников РИИЦ „Нефть Приобья“ — их много поступило в ведомство — прокуратура провела проверку на предприятии: организовали анкетирование сотрудников, проверили документы, побеседовали с руководителем. Результаты проверки направлены заявителям. В рамках личной беседы работникам порекомендовали обратиться в суд, который наделен более широкими полномочиями: может провести экспертизу, опросить и учесть мнение свидетелей», — пояснили в прокуратуре.

Ранее URA.RU писало, что сотрудники РИИЦ «Нефть Приобья» пожаловались на руководителя предприятия генеральному прокурору РФ Игорю Краснову. Коллектив не устроила проверка прокуратуры Сургута.

Главные новости ХМАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все о войне в Израиле и других главных новостях - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Прокуратура предложила сотрудникам РИИЦ «Нефть Приобья» ПАО«Сургутнефтегаз», которые жаловались на топ-менеджера, обратиться в суд. Работник подразделения сообщил агентству, что ведомство не обнаружило указанных в жалобе нарушений. «В прокуратуре посоветовали нам обратиться с нашими проблемами в суд. В ходе прокурорской проверки ничего не нашли, а после разговора представителя ведомства с руководителем все осталось по-прежнему», — сообщил работник. Агентство обратилось за комментарием в прокуратуру Сургута. «По заявлениям сотрудников РИИЦ „Нефть Приобья“ — их много поступило в ведомство — прокуратура провела проверку на предприятии: организовали анкетирование сотрудников, проверили документы, побеседовали с руководителем. Результаты проверки направлены заявителям. В рамках личной беседы работникам порекомендовали обратиться в суд, который наделен более широкими полномочиями: может провести экспертизу, опросить и учесть мнение свидетелей», — пояснили в прокуратуре. Ранее URA.RU писало, что сотрудники РИИЦ «Нефть Приобья» пожаловались на руководителя предприятия генеральному прокурору РФ Игорю Краснову. Коллектив не устроила проверка прокуратуры Сургута.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...