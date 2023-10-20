Начальник полиции из ХМАО, ездивший на краденом внедорожнике, сбежал на Ямал. Инсайд

20 октября 2023 в 17:32 Размер текста - 17 +

Экс-главе Нефтеюганского ОМВД, который попал в скандал с краденым Land Cruiser, прочат бегство на север (архивное фото) Фото: Сергей Русанов © URA.RU Экс-глава ОМВД по Нефтеюганскому району Алексей Пирков, который ездил на краденом Toyota Land Cruiser по ХМАО, попытается продолжить карьеру на Ямале. Об этом сообщает инсайдер URA.RU в силовых структурах округа. Пирков и его подчиненные попали в разработку СК после того, как вскрылся эпизод с перебитым VIN у автомобиля. «Пирков ездил на краденом Land Cruiser по Югре. Автомобиль привлек внимание СК после того, как обнаружилось, что у него перебит VIN. Силовики подтвердили, что машина была в угоне. Но Пирков смог ее легализовать. Говорят, что в разработку взяли и его подчиненных, которые „не заметили“ ничего подозрительного с внедорожником начальства, а сам Пирков скрылся из Югры и, по слухам, планирует продолжить карьеру на Ямале», — сообщает инсайдер. Один из источников URA.RU в силовых структурах подтвердил, что машина была в угоне. Другой собеседник уточнил, что Пирков готовился уехать на Ямал еще до того, как скандал стал достоянием публики. В СК И УМВД направлены запросы, ответы ожидаются. Ранее URA.RU писало, что Пирков пытается спасти свою карьеру. Ему грозило увольнение по статье, но он решил обхитрить систему и до увольнения перевестись в другой регион, где могут и не поставить метку в трудовой об увольнении по негативным мотивам. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Экс-глава ОМВД по Нефтеюганскому району Алексей Пирков, который ездил на краденом Toyota Land Cruiser по ХМАО, попытается продолжить карьеру на Ямале. Об этом сообщает инсайдер URA.RU в силовых структурах округа. Пирков и его подчиненные попали в разработку СК после того, как вскрылся эпизод с перебитым VIN у автомобиля. «Пирков ездил на краденом Land Cruiser по Югре. Автомобиль привлек внимание СК после того, как обнаружилось, что у него перебит VIN. Силовики подтвердили, что машина была в угоне. Но Пирков смог ее легализовать. Говорят, что в разработку взяли и его подчиненных, которые „не заметили“ ничего подозрительного с внедорожником начальства, а сам Пирков скрылся из Югры и, по слухам, планирует продолжить карьеру на Ямале», — сообщает инсайдер. Один из источников URA.RU в силовых структурах подтвердил, что машина была в угоне. Другой собеседник уточнил, что Пирков готовился уехать на Ямал еще до того, как скандал стал достоянием публики. В СК И УМВД направлены запросы, ответы ожидаются. Ранее URA.RU писало, что Пирков пытается спасти свою карьеру. Ему грозило увольнение по статье, но он решил обхитрить систему и до увольнения перевестись в другой регион, где могут и не поставить метку в трудовой об увольнении по негативным мотивам.