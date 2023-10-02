Глава ОМВД из ХМАО, попавший в коррупционный скандал, пытается спасти карьеру

Начальник ОМВД пытается перевестись в другой регион Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Глава ОМВД по Нефтеюганскому району Алексей Пирков, попавший в коррупционный скандал из-за покупки внедорожника, пытается спасти карьеру и перевестись на службу в другой регион. Об этом URA.RU сообщил источник из силовых структур округа.

«Пирков попался службе собственной безопасности после того, как попросил коллег зарегистрировать его купленный внедорожник Toyota Land Cruiser дистанционно. Машина была зарегистрирована в ГИБДД, когда Пирков был за пределами региона. А потом выяснилось, что для постановки на учет была проведена еще и поддельная экспертиза двигателя. Это стало поводом для служебной проверки. Самому же Пиркову грозило увольнение по статье, но он решил обхитрить систему и до увольнения перевестись в другой регион, где могут и не поставить пометку в трудовой об увольнении по негативным мотивам», — сообщил собеседник.

В окружном управлении МВД журналисту URA.RU подтвердили информацию о переводе Пиркова в другой регион. На должность начальника ОМВД по Нефтеюганскому району назначен новый руководитель. Ранее он возглавлял полицию в Радужном. «Начальник следственного управления полковник юстиции Михаил Анатольевич Еремин представил личному составу ОМВД России по Нефтеюганскому району и представителям органов исполнительной власти района нового руководителя. Приказом УМВД России по ХМАО-Югре на эту должность назначен подполковник полиции Игорь Сергеевич Халепа», — сообщили в ведомстве.

Ранее URA.RU сообщало, что главе ОМВД из ХМАО прочат увольнение по статье из-за коррупционного скандала. Пиркову после случая с внедорожником руководство окружного МВД пообещало увольнение по негативным мотивам.