Лжеполицейские выманили у жительницы ХМАО 10 млн рублей, угрожая уголовным делом

Лжеполицейские выманили у жительницы Советского района (ХМАО) 10 миллионов рублей, угрожая уголовным делом. Официальный сайт УМВД по ХМАО сообщает, что телефонные мошенники обвинили женщину в финансировании незаконной деятельности.
«46-летняя местная жительница пожаловалась в полицию, что месяц назад ей позвонил мужчина, представившийся сотрудником правоохранительных органов. Лжеполицейский сообщил, что в отношении заявительницы возбуждено уголовное дело за финансирование незаконной деятельности: угрозами женщину заставили перевести на счета злоумышленников порядка 10 миллионов 218 тысяч рублей», — указано в публикации на сайте полиции.
Мошенники объяснили женщине, что деньги нужны для отмены незаконных платежей. Она взяла кредиты в разных банках и перевела на указанные счета. Раскрыть обман жительнице ХМАО помог супруг: он узнал о произошедшем и предотвратил дальнейшие переводы. В настоящее время полиция ищет мошенников, на телефонных аферистов завели уголовное дело.
Ранее URA.RU писало, что семья из Сургута (ХМАО) перевела мошенникам около 18 миллионов рублей в процессе фиктивного расследования. Сургутянам позвонил неизвестный мужчина, который представился сотрудником правоохранительных органов.
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