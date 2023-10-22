22 октября 2023
21 октября 2023

Лжеполицейские выманили у жительницы ХМАО 10 млн рублей, угрожая уголовным делом

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Судебное заседание по делу следователей убившим человека в драке. Челябинск, уголовное дело, следствие, обвинение, уголовный кодекс, суд, расследование, преступление
Телефонные мошенники обвинили жительницу ХМАО в финансировании незаконной деятельности Фото:

Лжеполицейские выманили у жительницы Советского района (ХМАО) 10 миллионов рублей, угрожая уголовным делом. Официальный сайт УМВД по ХМАО сообщает, что телефонные мошенники обвинили женщину в финансировании незаконной деятельности.

«46-летняя местная жительница пожаловалась в полицию, что месяц назад ей позвонил мужчина, представившийся сотрудником правоохранительных органов. Лжеполицейский сообщил, что в отношении заявительницы возбуждено уголовное дело за финансирование незаконной деятельности: угрозами женщину заставили перевести на счета злоумышленников порядка 10 миллионов 218 тысяч рублей», — указано в публикации на сайте полиции.

Мошенники объяснили женщине, что деньги нужны для отмены незаконных платежей. Она взяла кредиты в разных банках и перевела на указанные счета. Раскрыть обман жительнице ХМАО помог супруг: он узнал о произошедшем и предотвратил дальнейшие переводы. В настоящее время полиция ищет мошенников, на телефонных аферистов завели уголовное дело.

Ранее URA.RU писало, что семья из Сургута (ХМАО) перевела мошенникам около 18 миллионов рублей в процессе фиктивного расследования. Сургутянам позвонил неизвестный мужчина, который представился сотрудником правоохранительных органов.

Главные новости ХМАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все о войне в Израиле и других главных новостях - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Лжеполицейские выманили у жительницы Советского района (ХМАО) 10 миллионов рублей, угрожая уголовным делом. Официальный сайт УМВД по ХМАО сообщает, что телефонные мошенники обвинили женщину в финансировании незаконной деятельности. «46-летняя местная жительница пожаловалась в полицию, что месяц назад ей позвонил мужчина, представившийся сотрудником правоохранительных органов. Лжеполицейский сообщил, что в отношении заявительницы возбуждено уголовное дело за финансирование незаконной деятельности: угрозами женщину заставили перевести на счета злоумышленников порядка 10 миллионов 218 тысяч рублей», — указано в публикации на сайте полиции. Мошенники объяснили женщине, что деньги нужны для отмены незаконных платежей. Она взяла кредиты в разных банках и перевела на указанные счета. Раскрыть обман жительнице ХМАО помог супруг: он узнал о произошедшем и предотвратил дальнейшие переводы. В настоящее время полиция ищет мошенников, на телефонных аферистов завели уголовное дело. Ранее URA.RU писало, что семья из Сургута (ХМАО) перевела мошенникам около 18 миллионов рублей в процессе фиктивного расследования. Сургутянам позвонил неизвестный мужчина, который представился сотрудником правоохранительных органов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...