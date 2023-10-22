Лжеполицейские выманили у жительницы ХМАО 10 млн рублей, угрожая уголовным делом

23 октября 2023 в 10:45 Размер текста - 17 +

Телефонные мошенники обвинили жительницу ХМАО в финансировании незаконной деятельности Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Лжеполицейские выманили у жительницы Советского района (ХМАО) 10 миллионов рублей, угрожая уголовным делом. Официальный сайт УМВД по ХМАО сообщает, что телефонные мошенники обвинили женщину в финансировании незаконной деятельности. «46-летняя местная жительница пожаловалась в полицию, что месяц назад ей позвонил мужчина, представившийся сотрудником правоохранительных органов. Лжеполицейский сообщил, что в отношении заявительницы возбуждено уголовное дело за финансирование незаконной деятельности: угрозами женщину заставили перевести на счета злоумышленников порядка 10 миллионов 218 тысяч рублей», — указано в публикации на сайте полиции. Мошенники объяснили женщине, что деньги нужны для отмены незаконных платежей. Она взяла кредиты в разных банках и перевела на указанные счета. Раскрыть обман жительнице ХМАО помог супруг: он узнал о произошедшем и предотвратил дальнейшие переводы. В настоящее время полиция ищет мошенников, на телефонных аферистов завели уголовное дело. Ранее URA.RU писало, что семья из Сургута (ХМАО) перевела мошенникам около 18 миллионов рублей в процессе фиктивного расследования. Сургутянам позвонил неизвестный мужчина, который представился сотрудником правоохранительных органов.

Лжеполицейские выманили у жительницы Советского района (ХМАО) 10 миллионов рублей, угрожая уголовным делом. Официальный сайт УМВД по ХМАО сообщает, что телефонные мошенники обвинили женщину в финансировании незаконной деятельности. «46-летняя местная жительница пожаловалась в полицию, что месяц назад ей позвонил мужчина, представившийся сотрудником правоохранительных органов. Лжеполицейский сообщил, что в отношении заявительницы возбуждено уголовное дело за финансирование незаконной деятельности: угрозами женщину заставили перевести на счета злоумышленников порядка 10 миллионов 218 тысяч рублей», — указано в публикации на сайте полиции. Мошенники объяснили женщине, что деньги нужны для отмены незаконных платежей. Она взяла кредиты в разных банках и перевела на указанные счета. Раскрыть обман жительнице ХМАО помог супруг: он узнал о произошедшем и предотвратил дальнейшие переводы. В настоящее время полиция ищет мошенников, на телефонных аферистов завели уголовное дело. Ранее URA.RU писало, что семья из Сургута (ХМАО) перевела мошенникам около 18 миллионов рублей в процессе фиктивного расследования. Сургутянам позвонил неизвестный мужчина, который представился сотрудником правоохранительных органов.