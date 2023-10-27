В Пермь прибыл замглавы Минобрнауки РФ Андрей Омельчук

В Пермь прибыл заместитель министра науки и высшего образования РФ Андрей Омельчук. Он проверит работу исполняющего обязанности ректора ПГНИУ Игоря Германова и ознакомится с финансовыми планами университета.
«В ПГНИУ приехал замглавы Минобрнауки РФ Андрей Омельчук. Сегодня исполняющий обязанности ректора вуза Игорь Германов представит Омельчуку программу финансового оздоровления университета. Замминистра должен оценить ее эффективность», — сообщает 59.RU со ссылкой на свои источники.
По данным источников издания, приезд замминистра также может быть связан со скорой аттестацией Игоря Германова. Он должен пройти ее, чтобы претендовать на пост ректора. В ходе визита в вуз Андрей Омельчук должен встретиться с деканами факультетов и обсудить строительство Межвузовского кампуса. На встрече в вузе руководство ПГНИУ будет просить финансирование, а федеральный чиновник должен будет оценить целесообразность выделения средств.
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