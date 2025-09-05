В Пермском крае резко растет число пострадавших от укусов клещей

С начала эпидемиологического сезона 2025 года в медицинские организации Пермского края поступило более 27 тысяч обращений, связанных с укусами клещей. Из общего числа зарегистрированных случаев 4,4 тысячи приходится на детей. За неделю количество обратившихся увеличилось на 248 человек, тогда как неделей ранее этот показатель составлял 159.
«Наибольшее число обращений по поводу укусов клещей отмечено в Пермском районе (3793 случая). В Перми — 2845 укусов, а также в Краснокамском (1762), Добрянском (1650), Березниковском (1388) и Соликамском (1229) городских округах», — сказано на сайте регионального Роспотребнадзора.
Анализ обстоятельств, при которых произошли укусы, показал, что в 43,5% случаев граждане были укушены во время пребывания в лесу. В оставшихся 21,7% случаев это произошло на территории частных садов, в 33,5% — рядом с домом, и в 1,3% случаев — в иных местах.
Результаты лабораторных исследований клещей, снятых с пострадавших за 36-ю неделю 2025 года, свидетельствуют о том, что 9,1% исследованных особей были заражены возбудителем иксодового клещевого боррелиоза. Еще 0,5% — вирусом клещевого энцефалита, а 3,8% — возбудителем моноцитарного эрлихиоза человека.
.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!