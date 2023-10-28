28 октября 2023
27 октября 2023

В аэропорту Салехарда отменили вертолетный рейс в отдаленное село

© Служба новостей «URA.RU»
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Аэропорт. Ханты-Мансийск, вертолет, utair, юграавиа, ютейр, ютэйр
В аэропорту Салехарда отменен рейс в село Мужи Фото:

Вертолетный рейс авиакомпании «Ямал» из Салехарда (ЯНАО) в отдаленное село Мужи отменен 29 октября. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе аэропорта.

«В аэропорту Салехарда 29 октября отменен вылет вертолета в поселок Мужи. Причина отмены — из-за [неблагоприятных] метеоусловий по маршруту трассы», — сообщили корреспонденту агентства в пресс-службе аэропорта окружной столицы.

Ранее по аналогичной причине произошла задержка рейсов из Нового Уренгоя (ЯНАО) в поселки Антипаюта, Новый Порт и Бованенково. Рейсы были задержаны почти на три часа.

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Вертолетный рейс авиакомпании «Ямал» из Салехарда (ЯНАО) в отдаленное село Мужи отменен 29 октября. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе аэропорта. «В аэропорту Салехарда 29 октября отменен вылет вертолета в поселок Мужи. Причина отмены — из-за [неблагоприятных] метеоусловий по маршруту трассы», — сообщили корреспонденту агентства в пресс-службе аэропорта окружной столицы. Ранее по аналогичной причине произошла задержка рейсов из Нового Уренгоя (ЯНАО) в поселки Антипаюта, Новый Порт и Бованенково. Рейсы были задержаны почти на три часа.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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