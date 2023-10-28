В аэропорту Салехарда отменили вертолетный рейс в отдаленное село

29 октября 2023 в 16:15 Размер текста - 17 +

В аэропорту Салехарда отменен рейс в село Мужи Фото: Александр Елизаров © URA.RU Вертолетный рейс авиакомпании «Ямал» из Салехарда (ЯНАО) в отдаленное село Мужи отменен 29 октября. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе аэропорта. «В аэропорту Салехарда 29 октября отменен вылет вертолета в поселок Мужи. Причина отмены — из-за [неблагоприятных] метеоусловий по маршруту трассы», — сообщили корреспонденту агентства в пресс-службе аэропорта окружной столицы. Ранее по аналогичной причине произошла задержка рейсов из Нового Уренгоя (ЯНАО) в поселки Антипаюта, Новый Порт и Бованенково. Рейсы были задержаны почти на три часа.

Вертолетный рейс авиакомпании «Ямал» из Салехарда (ЯНАО) в отдаленное село Мужи отменен 29 октября. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе аэропорта. «В аэропорту Салехарда 29 октября отменен вылет вертолета в поселок Мужи. Причина отмены — из-за [неблагоприятных] метеоусловий по маршруту трассы», — сообщили корреспонденту агентства в пресс-службе аэропорта окружной столицы. Ранее по аналогичной причине произошла задержка рейсов из Нового Уренгоя (ЯНАО) в поселки Антипаюта, Новый Порт и Бованенково. Рейсы были задержаны почти на три часа.