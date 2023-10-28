Житель Тюмени украл 60 дорогих велосипедов

Мужчина заключен под стражу Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Тюмени сотрудники полиции задержали местного жителя, укравшего 60 дорогостоящих велосипедов на сумму более 300 тысяч рублей. В соцсети ведомство сообщило, что мужчина буквально летом освободился из тюрьмы за аналогичные преступления.

«В Тюмени за кражу 60 велосипедов общей стоимостью свыше 300 тысяч рублей полицией задержан 42-летний местный житель, который буквально этим летом освободился из мест лишения свободы за совершение аналогичных преступлений. Злоумышленник целенаправленно выбирал дорогостоящие средства передвижения», — сообщается в telegram-канале ведомства.

Мужчина похищал велосипеды, оставленные без присмотра в подъездах жилых домов и на городских улицах. Краденое он сбывал на рынках. В отношении похитителя возбуждено несколько уголовных дел.

Ранее сотрудники полиции задержали тюменца, который украл 19 велосипедов из подъездов жилых домов и у курьеров по доставке еды. Общая сумма похищенного превысила 200 тысяч рублей.