28 октября 2023
27 октября 2023

Житель Тюмени украл 60 дорогих велосипедов

© Служба новостей «URA.RU»
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Криминальный авторитет Олег Шишканов на судебном заседании по избранию ему меры пресечения Басманным районным судом г. Москвы. Москва, подследственный, заключенные, решетка, скамья подсудимых, подсудимый, суд, арестант, вор в законе, шишканов олег, шишкан
Мужчина заключен под стражу Фото:

В Тюмени сотрудники полиции задержали местного жителя, укравшего 60 дорогостоящих велосипедов на сумму более 300 тысяч рублей. В соцсети ведомство сообщило, что мужчина буквально летом освободился из тюрьмы за аналогичные преступления.

«В Тюмени за кражу 60 велосипедов общей стоимостью свыше 300 тысяч рублей полицией задержан 42-летний местный житель, который буквально этим летом освободился из мест лишения свободы за совершение аналогичных преступлений. Злоумышленник целенаправленно выбирал дорогостоящие средства передвижения», — сообщается в telegram-канале ведомства.

Мужчина похищал велосипеды, оставленные без присмотра в подъездах жилых домов и на городских улицах. Краденое он сбывал на рынках. В отношении похитителя возбуждено несколько уголовных дел.

Ранее сотрудники полиции задержали тюменца, который украл 19 велосипедов из подъездов жилых домов и у курьеров по доставке еды. Общая сумма похищенного превысила 200 тысяч рублей.

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В Тюмени сотрудники полиции задержали местного жителя, укравшего 60 дорогостоящих велосипедов на сумму более 300 тысяч рублей. В соцсети ведомство сообщило, что мужчина буквально летом освободился из тюрьмы за аналогичные преступления. «В Тюмени за кражу 60 велосипедов общей стоимостью свыше 300 тысяч рублей полицией задержан 42-летний местный житель, который буквально этим летом освободился из мест лишения свободы за совершение аналогичных преступлений. Злоумышленник целенаправленно выбирал дорогостоящие средства передвижения», — сообщается в telegram-канале ведомства. Мужчина похищал велосипеды, оставленные без присмотра в подъездах жилых домов и на городских улицах. Краденое он сбывал на рынках. В отношении похитителя возбуждено несколько уголовных дел. Ранее сотрудники полиции задержали тюменца, который украл 19 велосипедов из подъездов жилых домов и у курьеров по доставке еды. Общая сумма похищенного превысила 200 тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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