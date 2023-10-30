30 октября 2023
29 октября 2023

В ЯНАО ресторан японской кухни доставил блюдо со скрепкой внутри. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Ресторан Тануки. Екатеринбург, суши, роллы, тануки
В японское блюдо внутрь попал мелкий железный предмет Фото:

В Лабытнанги (ЯНАО) в ресторане японской кухни «Галерея Суши» приготовили суши с металлической скрепкой внутри. О доставке еды с посторонним предметом, похожим на скрепку, рассказала жительница города в социальной сети «ВКонтакте».

«„Галерея суши“, вы считаете это нормально, что в горячих сушах лежит какая-то железка? Я бы хотела вернуть свои деньги, так как железо я есть не люблю», — написала Anastasia Zhukovskaya в городском сообществе «Лабытнанги Info».

В комментариях под постом жители вступили в дискуссию, размышляя, как скрепка или скобка для степлера попала в продукт. «Видимо чек к пакету прямо над едой цепляли», — предположила Катерина Арефина. «Такого в принципе не может быть, при сборке заказа, роллы и упаковка закрыта, потом крепится чек на заказ, когда все упаковано», — поделилась Валентина Сэротэтто.

Корреспондент агентства попытался связаться с рестораном для получения комментария. На момент публикации новости ответ не получен.

Ранее URA.RU писало о том, как житель Ноябрьска (ЯНАО) нашел насекомое в выпечке. Мучное изделие горожанин приобрел в магазине «Магнит».

Металлический стержень обнаружили в роллах
Металлический стержень обнаружили в роллах
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В Лабытнанги (ЯНАО) в ресторане японской кухни «Галерея Суши» приготовили суши с металлической скрепкой внутри. О доставке еды с посторонним предметом, похожим на скрепку, рассказала жительница города в социальной сети «ВКонтакте». «„Галерея суши“, вы считаете это нормально, что в горячих сушах лежит какая-то железка? Я бы хотела вернуть свои деньги, так как железо я есть не люблю», — написала Anastasia Zhukovskaya в городском сообществе «Лабытнанги Info». В комментариях под постом жители вступили в дискуссию, размышляя, как скрепка или скобка для степлера попала в продукт. «Видимо чек к пакету прямо над едой цепляли», — предположила Катерина Арефина. «Такого в принципе не может быть, при сборке заказа, роллы и упаковка закрыта, потом крепится чек на заказ, когда все упаковано», — поделилась Валентина Сэротэтто. Корреспондент агентства попытался связаться с рестораном для получения комментария. На момент публикации новости ответ не получен. Ранее URA.RU писало о том, как житель Ноябрьска (ЯНАО) нашел насекомое в выпечке. Мучное изделие горожанин приобрел в магазине «Магнит».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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