В японское блюдо внутрь попал мелкий железный предмет Фото: Размик Закарян © URA.RU

В Лабытнанги (ЯНАО) в ресторане японской кухни «Галерея Суши» приготовили суши с металлической скрепкой внутри. О доставке еды с посторонним предметом, похожим на скрепку, рассказала жительница города в социальной сети «ВКонтакте».

«„Галерея суши“, вы считаете это нормально, что в горячих сушах лежит какая-то железка? Я бы хотела вернуть свои деньги, так как железо я есть не люблю», — написала Anastasia Zhukovskaya в городском сообществе «Лабытнанги Info».

В комментариях под постом жители вступили в дискуссию, размышляя, как скрепка или скобка для степлера попала в продукт. «Видимо чек к пакету прямо над едой цепляли», — предположила Катерина Арефина. «Такого в принципе не может быть, при сборке заказа, роллы и упаковка закрыта, потом крепится чек на заказ, когда все упаковано», — поделилась Валентина Сэротэтто.

Корреспондент агентства попытался связаться с рестораном для получения комментария. На момент публикации новости ответ не получен.

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