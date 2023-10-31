Тюменского маугли вернули в социальный центр, на который он жаловался Бастрыкину

Тюменского маугли вернули в центр «Семья», откуда он ранее сбежал к матери. Об этом URA.RU рассказали в департаменте социального развития региона. Подросток в письме руководителю СК РФ Александру Бастрыкину заявлял об издевательствах и унижении со стороны других воспитанников центра.
«Социально-реабилитационный центр не относится к закрытому типу учреждений, это автономная организация, в которой созданы комфортные условия, приближенные к домашним. В октябре мальчик действительно провел несколько дней у матери. Сейчас он находится в социально-реабилитационном центре, переезд в другой филиал не рассматривается», — рассказали агентству в департаменте. Там же добавили, что информация, которую опубликовали в соцсетях от лица мальчика, проверяется.
Подростка изъяли из семьи в 2022 году, его мать ограничили в родительских правах. Утверждается, что ребенок в центре получает образование и посещает различные мероприятия. В департаменте отметили, что мать тюменца имеет право обратиться в суд по вопросу восстановления в правах.
Ранее URA.RU писало, что мальчика-маугли соцзащита нашла в 2022 году. Ребенка почти не кормили, заставляли сидеть в квартире и не выпускали на улицу. Позднее подросток обратился к Бастрыкину с жалобой на условия, в которые его поместили социальные службы. По словам тюменца, в центре другие воспитанники показывали ему гениталии, оскорбляли и унижали.
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