В Тюмени пьяный «бесправник» совершил смертельное ДТП

03 ноября 2023 в 12:20 Размер текста - 17 +

Суд назначил злоумышленнику наказание в виде пяти лет лишения свободы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Тюмени пьяный водитель без водительского удостоверения совершил смертельное ДТП, в результате которого погиб его пассажир. Об этом сообщает прокуратура Тюменской области. «В районе улицы Республики при совершении маневра перестроения на большой скорости водитель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, утратил контроль за движением автомобиля, допустил его занос и наезд на опору уличного освещения. В машине находились трое пассажиров, один из них погиб на месте ДТП», — говорится в сообщении. Кроме того, в аварии пострадали еще два пассажира. У них врачи диагностировали травмы средней и тяжелой степени тяжести. Мужчину приговорили к пяти годам лишения свободы.

В Тюмени пьяный водитель без водительского удостоверения совершил смертельное ДТП, в результате которого погиб его пассажир. Об этом сообщает прокуратура Тюменской области. «В районе улицы Республики при совершении маневра перестроения на большой скорости водитель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, утратил контроль за движением автомобиля, допустил его занос и наезд на опору уличного освещения. В машине находились трое пассажиров, один из них погиб на месте ДТП», — говорится в сообщении. Кроме того, в аварии пострадали еще два пассажира. У них врачи диагностировали травмы средней и тяжелой степени тяжести. Мужчину приговорили к пяти годам лишения свободы.