В Тюмени пьяный «бесправник» совершил смертельное ДТП

В Тюмени пьяный водитель без водительского удостоверения совершил смертельное ДТП, в результате которого погиб его пассажир. Об этом сообщает прокуратура Тюменской области.
«В районе улицы Республики при совершении маневра перестроения на большой скорости водитель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, утратил контроль за движением автомобиля, допустил его занос и наезд на опору уличного освещения. В машине находились трое пассажиров, один из них погиб на месте ДТП», — говорится в сообщении.
Кроме того, в аварии пострадали еще два пассажира. У них врачи диагностировали травмы средней и тяжелой степени тяжести. Мужчину приговорили к пяти годам лишения свободы.
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