02 ноября 2023

В Тюмени пьяный «бесправник» совершил смертельное ДТП

© Служба новостей «URA.RU»
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Мера пресечения Дмитрию Авракову в суде центрального района. Челябинск, клетка, пистолет, тюрьма, полиция, суд, конвой
Суд назначил злоумышленнику наказание в виде пяти лет лишения свободы Фото:

В Тюмени пьяный водитель без водительского удостоверения совершил смертельное ДТП, в результате которого погиб его пассажир. Об этом сообщает прокуратура Тюменской области.

«В районе улицы Республики при совершении маневра перестроения на большой скорости водитель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, утратил контроль за движением автомобиля, допустил его занос и наезд на опору уличного освещения. В машине находились трое пассажиров, один из них погиб на месте ДТП», — говорится в сообщении.

Кроме того, в аварии пострадали еще два пассажира. У них врачи диагностировали травмы средней и тяжелой степени тяжести. Мужчину приговорили к пяти годам лишения свободы.

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В Тюмени пьяный водитель без водительского удостоверения совершил смертельное ДТП, в результате которого погиб его пассажир. Об этом сообщает прокуратура Тюменской области. «В районе улицы Республики при совершении маневра перестроения на большой скорости водитель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, утратил контроль за движением автомобиля, допустил его занос и наезд на опору уличного освещения. В машине находились трое пассажиров, один из них погиб на месте ДТП», — говорится в сообщении. Кроме того, в аварии пострадали еще два пассажира. У них врачи диагностировали травмы средней и тяжелой степени тяжести. Мужчину приговорили к пяти годам лишения свободы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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