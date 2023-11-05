05 ноября 2023
04 ноября 2023
03 ноября 2023

Стали известны результаты обследования проблемной дамбы в Пермском крае. Фото

Проверка не выявила нарушений при обследовании проблемной дамбы в Пермском крае
© Служба новостей «URA.RU»
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Плотинка. Екатеринбург, плотинка, плотина городского пруда
Местные жители отмечали, что сооружение раздавила тяжелая техника (архивное фото) Фото:

Надзорные органы не обнаружили признаков разрушения плотины в поселке Старый Бисер Горназоводского округа (Пермский край). Об этом URA.RU рассказал источник в местной администрации, знакомый с постановлением выездной комиссии.

«Было указно, что признаков разрушения плотины не обнаружено. Угроза затопления поселка Старый Бисер отсутствует. Гребень плотины находится в удовлетворительном состоянии, однако отсутствие твердого дорожного полотна приводит к образованию колеи. Работы по отсыпке левобережной части конструкции, проведенные осенью признаны достаточными», — пояснил собеседник информационного агентства.

В документе указано, что подрядчик не использует тяжелую технику в работе по расчистке пруда на реке Бисер. При вывозе иловых отложений автомобили загружаются наполовину. Администрации округа рекомендовано установить на участке дорожные знаки, запрещающие грузовикам движение в этом направлении. Подрядную организацию обязали отсыпать щебнем откосы, где проезжает транспорт.

Сигнал, о том, что указанная конструкция может рухнуть, в результате чего десятки домов смоет водой, поступил в редакцию URA.RU в конце октября. Источник утверждал, что вместо 10-тонных КамАЗов на территорию загнали 25-тонные машины, а расчистку проводят экскаваторами. Работы выполняет ООО «Подводспецстрой». Компанию считают близкой к бывшему депутату законодательного собрания края Сергею Пантелееву, который в свою очередь являлся соратником экс-губернатора региона Олега Чиркунов.

Плотину обследовали в конце октября
Плотину обследовали в конце октября
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Надзорные органы не обнаружили признаков разрушения плотины в поселке Старый Бисер Горназоводского округа (Пермский край). Об этом URA.RU рассказал источник в местной администрации, знакомый с постановлением выездной комиссии. «Было указно, что признаков разрушения плотины не обнаружено. Угроза затопления поселка Старый Бисер отсутствует. Гребень плотины находится в удовлетворительном состоянии, однако отсутствие твердого дорожного полотна приводит к образованию колеи. Работы по отсыпке левобережной части конструкции, проведенные осенью признаны достаточными», — пояснил собеседник информационного агентства. В документе указано, что подрядчик не использует тяжелую технику в работе по расчистке пруда на реке Бисер. При вывозе иловых отложений автомобили загружаются наполовину. Администрации округа рекомендовано установить на участке дорожные знаки, запрещающие грузовикам движение в этом направлении. Подрядную организацию обязали отсыпать щебнем откосы, где проезжает транспорт. Сигнал, о том, что указанная конструкция может рухнуть, в результате чего десятки домов смоет водой, поступил в редакцию URA.RU в конце октября. Источник утверждал, что вместо 10-тонных КамАЗов на территорию загнали 25-тонные машины, а расчистку проводят экскаваторами. Работы выполняет ООО «Подводспецстрой». Компанию считают близкой к бывшему депутату законодательного собрания края Сергею Пантелееву, который в свою очередь являлся соратником экс-губернатора региона Олега Чиркунов.
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© Служба новостей «URA.RU»
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