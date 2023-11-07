Госпитализация из-за COVID выросла на фоне заявлений о бесполезности вакцины

В России в 64 регионах страны возросли случаи госпитализации в связи с участившимися случаями заболевания коронавирусной инфекцией. До этого в конце октября академик РАН Александр Гинцбург, участвующий в разработке вакцины «Спутник V», признался в бесполезности вакцины.
«Увеличение числа госпитализаций произошло в 64 субъектах РФ. В 33 регионах госпитализация выше, чем в среднем по России. Увеличение заболеваемости отмечено в 73 субъектах», —
Академик РАН говорил, что вакцина «Спутник V» перестала защищать от коронавируса еще с января 2023 года. По словам Гинцбурга, вакцина начала терять эффективность еще с лета прошлого года. Это связано с тем, что коронавирус мутирует и появляются новые штаммы.
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