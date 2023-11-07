Госпитализация из-за COVID выросла на фоне заявлений о бесполезности вакцины

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В РФ растет заболеваемость COVID-19 Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

В России в 64 регионах страны возросли случаи госпитализации в связи с участившимися случаями заболевания коронавирусной инфекцией. До этого в конце октября академик РАН Александр Гинцбург, участвующий в разработке вакцины «Спутник V», признался в бесполезности вакцины.

«Увеличение числа госпитализаций произошло в 64 субъектах РФ. В 33 регионах госпитализация выше, чем в среднем по России. Увеличение заболеваемости отмечено в 73 субъектах», — сообщает «Объясняем РФ». В 18 регионах заболеваемость выше, чем в среднем по стране.

Академик РАН говорил, что вакцина «Спутник V» перестала защищать от коронавируса еще с января 2023 года. По словам Гинцбурга, вакцина начала терять эффективность еще с лета прошлого года. Это связано с тем, что коронавирус мутирует и появляются новые штаммы.

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В России в 64 регионах страны возросли случаи госпитализации в связи с участившимися случаями заболевания коронавирусной инфекцией. До этого в конце октября академик РАН Александр Гинцбург, участвующий в разработке вакцины «Спутник V», признался в бесполезности вакцины. «Увеличение числа госпитализаций произошло в 64 субъектах РФ. В 33 регионах госпитализация выше, чем в среднем по России. Увеличение заболеваемости отмечено в 73 субъектах», — сообщает «Объясняем РФ». В 18 регионах заболеваемость выше, чем в среднем по стране. Академик РАН говорил, что вакцина «Спутник V» перестала защищать от коронавируса еще с января 2023 года. По словам Гинцбурга, вакцина начала терять эффективность еще с лета прошлого года. Это связано с тем, что коронавирус мутирует и появляются новые штаммы.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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