Российские и украинские самбисты не будут жать руки на чемпионате мира

Украинские спортсмены не будут жать руки соперникам из сборной РФ. Подобное разрешила Международная федерация самбо (FIAS). Об этом сообщили в ее пресс-службе.
«В соответствии с решением исполнительного комитета FIAS, на чемпионате мира по самбо — 2023 (Армения, Ереван) не будут применяться статьи 24.2 и 24.6 Международных правил самбо FIAS в части рукопожатия спортсменов перед и после схваток с участием одновременно спортсменов сборной Российской Федерации и Украины», — передает ТАСС информацию от FIAS. В пресс-службе добавили, что рукопожатия не произойдет также и между сборными Украины и Республики Беларусь. Известно, что чемпионат мира по самбо пройдет в период с 10 по 12 ноября.
В материале отмечается, что спортсмены обязаны обмениваться рукопожатием до и после схватки. Это прописано в правилах Международной федерации самбо.
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