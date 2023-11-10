Российские и украинские самбисты не будут жать руки на чемпионате мира

10 ноября 2023 в 12:13 Размер текста - 17 +

Сборная Украины не будет жать руки сборной РФ по разрешению Международной федерации самбо Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Украинские спортсмены не будут жать руки соперникам из сборной РФ. Подобное разрешила Международная федерация самбо (FIAS). Об этом сообщили в ее пресс-службе. «В соответствии с решением исполнительного комитета FIAS, на чемпионате мира по самбо — 2023 (Армения, Ереван) не будут применяться статьи 24.2 и 24.6 Международных правил самбо FIAS в части рукопожатия спортсменов перед и после схваток с участием одновременно спортсменов сборной Российской Федерации и Украины», — передает ТАСС информацию от FIAS. В пресс-службе добавили, что рукопожатия не произойдет также и между сборными Украины и Республики Беларусь. Известно, что чемпионат мира по самбо пройдет в период с 10 по 12 ноября. В материале отмечается, что спортсмены обязаны обмениваться рукопожатием до и после схватки. Это прописано в правилах Международной федерации самбо.

Украинские спортсмены не будут жать руки соперникам из сборной РФ. Подобное разрешила Международная федерация самбо (FIAS). Об этом сообщили в ее пресс-службе. «В соответствии с решением исполнительного комитета FIAS, на чемпионате мира по самбо — 2023 (Армения, Ереван) не будут применяться статьи 24.2 и 24.6 Международных правил самбо FIAS в части рукопожатия спортсменов перед и после схваток с участием одновременно спортсменов сборной Российской Федерации и Украины», — передает ТАСС информацию от FIAS. В пресс-службе добавили, что рукопожатия не произойдет также и между сборными Украины и Республики Беларусь. Известно, что чемпионат мира по самбо пройдет в период с 10 по 12 ноября. В материале отмечается, что спортсмены обязаны обмениваться рукопожатием до и после схватки. Это прописано в правилах Международной федерации самбо.