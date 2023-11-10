Российские и украинские самбисты не будут жать руки на чемпионате мира

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Моряк-разведчик Вячеслав на тренировке по самбо. Екатеринбург , боевые искусства, детский спорт, спорт, дети, спортивная форма, самбо, экипировка
Сборная Украины не будет жать руки сборной РФ по разрешению Международной федерации самбо Фото:
новость из сюжета
Санкции против России вообще и Урала в частности

Украинские спортсмены не будут жать руки соперникам из сборной РФ. Подобное разрешила Международная федерация самбо (FIAS). Об этом сообщили в ее пресс-службе.

«В соответствии с решением исполнительного комитета FIAS, на чемпионате мира по самбо — 2023 (Армения, Ереван) не будут применяться статьи 24.2 и 24.6 Международных правил самбо FIAS в части рукопожатия спортсменов перед и после схваток с участием одновременно спортсменов сборной Российской Федерации и Украины», — передает ТАСС информацию от FIAS. В пресс-службе добавили, что рукопожатия не произойдет также и между сборными Украины и Республики Беларусь. Известно, что чемпионат мира по самбо пройдет в период с 10 по 12 ноября.

В материале отмечается, что спортсмены обязаны обмениваться рукопожатием до и после схватки. Это прописано в правилах Международной федерации самбо.

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Украинские спортсмены не будут жать руки соперникам из сборной РФ. Подобное разрешила Международная федерация самбо (FIAS). Об этом сообщили в ее пресс-службе. «В соответствии с решением исполнительного комитета FIAS, на чемпионате мира по самбо — 2023 (Армения, Ереван) не будут применяться статьи 24.2 и 24.6 Международных правил самбо FIAS в части рукопожатия спортсменов перед и после схваток с участием одновременно спортсменов сборной Российской Федерации и Украины», — передает ТАСС информацию от FIAS. В пресс-службе добавили, что рукопожатия не произойдет также и между сборными Украины и Республики Беларусь. Известно, что чемпионат мира по самбо пройдет в период с 10 по 12 ноября. В материале отмечается, что спортсмены обязаны обмениваться рукопожатием до и после схватки. Это прописано в правилах Международной федерации самбо.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...