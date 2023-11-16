Сирота отсудила квартиру у администрации пермского города

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Суд обязал администрацию предоставить истцу квартиру Фото:

В Чусовом (Пермский край) местная жительница обратилась в суд с иском к администрации города с требованием предоставить ей квартиру. Иск девушки удовлетворили, так как она является сиротой и не имеет своего жилья.

«Суд решил: обязать администрацию Горнозаводского городского округа предоставить истцу по договору найма благоустроенное жилое помещение специализированного жилищного фонда», — говорится в решении. Помещение должно удовлетворять всем санитарным нормам и иметь площадь не меньше 28 квадратным метров.

Истец имеет право на жилье, так как она выросла без родителей и без опекунов, мать местная жительница потеряла в детстве, отца не знала совсем. Ранее у нее было жилье, но оно сгорело, и тогда девушку включили в список детей-сирот, которых власти обязаны обеспечить жильем. Сейчас у местной жительницы уже есть муж и ребенок, но они проживают в квартире супруга, своего жилья у них нет.

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В Чусовом (Пермский край) местная жительница обратилась в суд с иском к администрации города с требованием предоставить ей квартиру. Иск девушки удовлетворили, так как она является сиротой и не имеет своего жилья. «Суд решил: обязать администрацию Горнозаводского городского округа предоставить истцу по договору найма благоустроенное жилое помещение специализированного жилищного фонда», — говорится в решении. Помещение должно удовлетворять всем санитарным нормам и иметь площадь не меньше 28 квадратным метров. Истец имеет право на жилье, так как она выросла без родителей и без опекунов, мать местная жительница потеряла в детстве, отца не знала совсем. Ранее у нее было жилье, но оно сгорело, и тогда девушку включили в список детей-сирот, которых власти обязаны обеспечить жильем. Сейчас у местной жительницы уже есть муж и ребенок, но они проживают в квартире супруга, своего жилья у них нет.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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