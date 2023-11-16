Сирота отсудила квартиру у администрации пермского города

В Чусовом (Пермский край) местная жительница обратилась в суд с иском к администрации города с требованием предоставить ей квартиру. Иск девушки удовлетворили, так как она является сиротой и не имеет своего жилья.
«Суд решил: обязать администрацию Горнозаводского городского округа предоставить истцу по договору найма благоустроенное жилое помещение специализированного жилищного фонда», — говорится в решении. Помещение должно удовлетворять всем санитарным нормам и иметь площадь не меньше 28 квадратным метров.
Истец имеет право на жилье, так как она выросла без родителей и без опекунов, мать местная жительница потеряла в детстве, отца не знала совсем. Ранее у нее было жилье, но оно сгорело, и тогда девушку включили в список детей-сирот, которых власти обязаны обеспечить жильем. Сейчас у местной жительницы уже есть муж и ребенок, но они проживают в квартире супруга, своего жилья у них нет.
Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.