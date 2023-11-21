В Тюмени придумали новый способ ловить нарушителей на дорогах

На тюменских трассах запустили первый мобильный комплекс фотовидеофиксации правонарушений. Автомобиль с камерой появился на автодороге Тюмень — Боровский — Богандинский. Об этом сообщили в Главном управлении строительства региона.
«На тюменские трассы вышел первый мобильный комплекс фотовидеофиксации правонарушений. Он способен на ходу выявлять нарушителей скоростного режима, непристегнутый ремень, разговор по мобильному телефону и невключенные фары», — рассказали в ведомстве.
Комплекс работает автоматически. И даже в темное время суток, благодаря инфракрасной подсветке, может фиксировать и распознавать номера. Данные и время нарушения фиксируются автоматически.
Первый месяц комплекс будет работать в тестовом режиме. Всего, по планам ГУС, на тюменских дорогах будет установлено пять таких комплексов.
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