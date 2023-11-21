В Тюмени придумали новый способ ловить нарушителей на дорогах

На трассах Тюмени установят мобильный комплекс фотовидеофиксации нарушений

Нарушения на дорогах будут фиксироваться автоматически Фото: Денис Моргунов © URA.RU

На тюменских трассах запустили первый мобильный комплекс фотовидеофиксации правонарушений. Автомобиль с камерой появился на автодороге Тюмень — Боровский — Богандинский. Об этом сообщили в Главном управлении строительства региона.

«На тюменские трассы вышел первый мобильный комплекс фотовидеофиксации правонарушений. Он способен на ходу выявлять нарушителей скоростного режима, непристегнутый ремень, разговор по мобильному телефону и невключенные фары», — рассказали в ведомстве.

Комплекс работает автоматически. И даже в темное время суток, благодаря инфракрасной подсветке, может фиксировать и распознавать номера. Данные и время нарушения фиксируются автоматически.

Первый месяц комплекс будет работать в тестовом режиме. Всего, по планам ГУС, на тюменских дорогах будет установлено пять таких комплексов.