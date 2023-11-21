В Тюмени придумали новый способ ловить нарушителей на дорогах

На трассах Тюмени установят мобильный комплекс фотовидеофиксации нарушений
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Инспекция по качеству обслуживания дорог. Тюмень, шоссе, трасса, дорога, 2
Нарушения на дорогах будут фиксироваться автоматически Фото:

На тюменских трассах запустили первый мобильный комплекс фотовидеофиксации правонарушений. Автомобиль с камерой появился на автодороге Тюмень — Боровский — Богандинский. Об этом сообщили в Главном управлении строительства региона.

«На тюменские трассы вышел первый мобильный комплекс фотовидеофиксации правонарушений. Он способен на ходу выявлять нарушителей скоростного режима, непристегнутый ремень, разговор по мобильному телефону и невключенные фары», — рассказали в ведомстве.

Комплекс работает автоматически. И даже в темное время суток, благодаря инфракрасной подсветке, может фиксировать и распознавать номера. Данные и время нарушения фиксируются автоматически.

Первый месяц комплекс будет работать в тестовом режиме. Всего, по планам ГУС, на тюменских дорогах будет установлено пять таких комплексов.

Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На тюменских трассах запустили первый мобильный комплекс фотовидеофиксации правонарушений. Автомобиль с камерой появился на автодороге Тюмень — Боровский — Богандинский. Об этом сообщили в Главном управлении строительства региона. «На тюменские трассы вышел первый мобильный комплекс фотовидеофиксации правонарушений. Он способен на ходу выявлять нарушителей скоростного режима, непристегнутый ремень, разговор по мобильному телефону и невключенные фары», — рассказали в ведомстве. Комплекс работает автоматически. И даже в темное время суток, благодаря инфракрасной подсветке, может фиксировать и распознавать номера. Данные и время нарушения фиксируются автоматически. Первый месяц комплекс будет работать в тестовом режиме. Всего, по планам ГУС, на тюменских дорогах будет установлено пять таких комплексов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...