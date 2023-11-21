В ЯНАО водители «детского» тарифа не используют автокресла

Таксисты Надыма не используют автокресла для перевозки детей

В Надыме водители такси не обеспечивают безопасную перевозку пассажирам с детьми Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Надыме (ЯНАО) водители такси не соблюдают правила безопасной перевозки детей в автотранспорте. Жители города массово пишут в социальных сетях об отсутствии детских автокресел у таксистов.

«Вызываю такси, указываю, что необходимо детское кресло. Приезжает водитель в очередной раз без кресла. Ребенку 2 года. Водители намеренно игнорируют пожелания клиента и умышленно пытаются нарушить закон, а также рискуют жизнью и здоровьем моего ребенка», — написала Светлана Александрова в сообществе «Злой и добрый надымчанин».

Надымчане согласились с автором поста и рассказали о своем опыте поездок с детьми. «Указывал большими буквами в приложении о кресле, но едут без него», — поделился Владимир Протасов. «Такое ощущение, что водители смотрят только на адрес и цену, а на детали заказа внимание не обращают. Мало, кто приезжает с детским креслом», — отметила Таня Яковец. «Как не вызовешь, так постоянно без кресел приезжают», — написала Олеся Никнютина.

Водители такси поделились, что со стороны пассажиров также не всегда соблюдаются правила перевозки детей. «Я постоянно катаюсь с креслом и у меня, как у водителя, совершенно другая проблема — усадить детей в кресло!», — рассказал Алексей Антосенков. «Муж пару лет назад иногда работал в такси. Он постоянно заставлял усаживать детей в кресло», — написала Людмила Горпинич.

Согласно п. 3 ст. 12.23 КоАП РФ перевозка ребенка без автокресла ни в коем случае не допускается. За перевозку детей без автокресла и ремней безопасности на водителя налагается административный штраф в размере 3000 рублей.

Ранее URA.RU рассказало о том, как на главной переправе ЯНАО водители такси перевозят людей по тонкому льду. На сегодняшний день действует запрет выхода людей и выезда на лед автомобилей.