Легендарный тобольский фестиваль получил международную премию

24 ноября 2023 в 18:10 Размер текста - 17 +

В 2023 году хедлайнером на фестивале стал Леонид Агутин Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Фестиваль «Лето в Тобольском кремле» завоевал награду международной премии Russian Event Awards 2023. Об этом сообщает информационный центр правительства Тюменской области. «Проект Тюменского концертно-театрального объединения завоевал Гран-при в номинации „Лучшее туристическое событие в гибридном формате“. Всего финалистами премии стало 299 проектов», — говорится в сообщении. Национальная премия Russian Event Awards — отраслевая награда, присуждаемая по итогам открытого конкурса проектов за достижения в области индустрии событийного туризма. В 2023 году премия вручается в 12 раз. Ранее агентство писало о том, что в 2023 году главный фестиваль в Тюменской области — «Лето в Тобольском кремле» посмотрели больше полумиллиона человек. В этом ходу хедлайнером мероприятия стал Леонид Агутин.

Фестиваль «Лето в Тобольском кремле» завоевал награду международной премии Russian Event Awards 2023. Об этом сообщает информационный центр правительства Тюменской области. «Проект Тюменского концертно-театрального объединения завоевал Гран-при в номинации „Лучшее туристическое событие в гибридном формате“. Всего финалистами премии стало 299 проектов», — говорится в сообщении. Национальная премия Russian Event Awards — отраслевая награда, присуждаемая по итогам открытого конкурса проектов за достижения в области индустрии событийного туризма. В 2023 году премия вручается в 12 раз. Ранее агентство писало о том, что в 2023 году главный фестиваль в Тюменской области — «Лето в Тобольском кремле» посмотрели больше полумиллиона человек. В этом ходу хедлайнером мероприятия стал Леонид Агутин.