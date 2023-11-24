Легендарный тобольский фестиваль получил международную премию

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Церемония вручения Народной премии Е1. Екатеринбург, агутин леонид
В 2023 году хедлайнером на фестивале стал Леонид Агутин Фото:

Фестиваль «Лето в Тобольском кремле» завоевал награду международной премии Russian Event Awards 2023. Об этом сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

«Проект Тюменского концертно-театрального объединения завоевал Гран-при в номинации „Лучшее туристическое событие в гибридном формате“. Всего финалистами премии стало 299 проектов», — говорится в сообщении.

Национальная премия Russian Event Awards — отраслевая награда, присуждаемая по итогам открытого конкурса проектов за достижения в области индустрии событийного туризма. В 2023 году премия вручается в 12 раз.

Ранее агентство писало о том, что в 2023 году главный фестиваль в Тюменской области — «Лето в Тобольском кремле» посмотрели больше полумиллиона человек. В этом ходу хедлайнером мероприятия стал Леонид Агутин.

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Фестиваль «Лето в Тобольском кремле» завоевал награду международной премии Russian Event Awards 2023. Об этом сообщает информационный центр правительства Тюменской области. «Проект Тюменского концертно-театрального объединения завоевал Гран-при в номинации „Лучшее туристическое событие в гибридном формате“. Всего финалистами премии стало 299 проектов», — говорится в сообщении. Национальная премия Russian Event Awards — отраслевая награда, присуждаемая по итогам открытого конкурса проектов за достижения в области индустрии событийного туризма. В 2023 году премия вручается в 12 раз. Ранее агентство писало о том, что в 2023 году главный фестиваль в Тюменской области — «Лето в Тобольском кремле» посмотрели больше полумиллиона человек. В этом ходу хедлайнером мероприятия стал Леонид Агутин.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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