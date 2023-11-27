Разнорабочим в Тобольске и Ишиме платят больше, чем в Тюмени

Hh.ru: в Ишиме у разнорабочих самые высокие зарплаты по Тюменской области

28 ноября 2023 в 09:41 Размер текста - 17 +

В Ишиме разнорабочие получают на 20 тысяч рублей больше, чем в Тюмени Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU Ишим назван городом Тюменской области, в котором у разнорабочих самая высокая зарплата. Об этом в результатах исследования по Тюменской области, ХМАО и ЯНАО сообщает в рассылке пресс-служба hh.ru. «Средняя зарплата разнорабочего в Ишиме составляет 82,5 тысяч рублей, в Тобольске — 80 тысяч, в Ялуторовске — 77,5 тысяч. Самая низкая зарплата у разнорабочих в областном центре: здесь им готовы платить в среднем около 61,4 тысяч рублей», — говорится в сообщении. Отмечается также, что за 2023 год спрос на разнорабочих в Тюменской области вырос на 47%. Чаще всего такие вакансии открывают компании из отраслей «Строительство, недвижимость, эксплуатация, проектирование», «Металлургия, металлообработка» и «Нефть и газ». На одну вакансию разнорабочего в Тюмени приходится в среднем 1,6 резюме.

Ишим назван городом Тюменской области, в котором у разнорабочих самая высокая зарплата. Об этом в результатах исследования по Тюменской области, ХМАО и ЯНАО сообщает в рассылке пресс-служба hh.ru. «Средняя зарплата разнорабочего в Ишиме составляет 82,5 тысяч рублей, в Тобольске — 80 тысяч, в Ялуторовске — 77,5 тысяч. Самая низкая зарплата у разнорабочих в областном центре: здесь им готовы платить в среднем около 61,4 тысяч рублей», — говорится в сообщении. Отмечается также, что за 2023 год спрос на разнорабочих в Тюменской области вырос на 47%. Чаще всего такие вакансии открывают компании из отраслей «Строительство, недвижимость, эксплуатация, проектирование», «Металлургия, металлообработка» и «Нефть и газ». На одну вакансию разнорабочего в Тюмени приходится в среднем 1,6 резюме.