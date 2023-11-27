27 ноября 2023

Разнорабочим в Тобольске и Ишиме платят больше, чем в Тюмени

Hh.ru: в Ишиме у разнорабочих самые высокие зарплаты по Тюменской области
© Служба новостей «URA.RU»
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Объезд города ВРИО губернатора Александра Моора. Тюмень , штукатур, разнорабочий, ремонт, ламочка
В Ишиме разнорабочие получают на 20 тысяч рублей больше, чем в Тюмени Фото:

Ишим назван городом Тюменской области, в котором у разнорабочих самая высокая зарплата. Об этом в результатах исследования по Тюменской области, ХМАО и ЯНАО сообщает в рассылке пресс-служба hh.ru.

«Средняя зарплата разнорабочего в Ишиме составляет 82,5 тысяч рублей, в Тобольске — 80 тысяч, в Ялуторовске — 77,5 тысяч. Самая низкая зарплата у разнорабочих в областном центре: здесь им готовы платить в среднем около 61,4 тысяч рублей», — говорится в сообщении.

Отмечается также, что за 2023 год спрос на разнорабочих в Тюменской области вырос на 47%. Чаще всего такие вакансии открывают компании из отраслей «Строительство, недвижимость, эксплуатация, проектирование», «Металлургия, металлообработка» и «Нефть и газ». На одну вакансию разнорабочего в Тюмени приходится в среднем 1,6 резюме.

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Ишим назван городом Тюменской области, в котором у разнорабочих самая высокая зарплата. Об этом в результатах исследования по Тюменской области, ХМАО и ЯНАО сообщает в рассылке пресс-служба hh.ru. «Средняя зарплата разнорабочего в Ишиме составляет 82,5 тысяч рублей, в Тобольске — 80 тысяч, в Ялуторовске — 77,5 тысяч. Самая низкая зарплата у разнорабочих в областном центре: здесь им готовы платить в среднем около 61,4 тысяч рублей», — говорится в сообщении. Отмечается также, что за 2023 год спрос на разнорабочих в Тюменской области вырос на 47%. Чаще всего такие вакансии открывают компании из отраслей «Строительство, недвижимость, эксплуатация, проектирование», «Металлургия, металлообработка» и «Нефть и газ». На одну вакансию разнорабочего в Тюмени приходится в среднем 1,6 резюме.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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